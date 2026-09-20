"Esto está avanzando muy rápido": Meteoróloga de Megatiempo detalla a qué hora se intensificarían las lluvias en Santiago

20 sept. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias han marcado las celebraciones de Fiestas Patrias en casi todas las regiones del país, por lo que la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó cómo seguirá avanzando el sistema frontal que dejaría precipitaciones más intensas durante este domingo en la Región Metropolitana.

¿Cuándo se intensificarán las lluvias en Santiago?

La profesional comenzó su reporte explicando que actualmente la capital está bajo "una lluvia bien fina" que se mantendrá por la mayor parte de la jornada.

"Es una lluvia continua porque la nubosidad está bien parejita, la que está entrando, y va a ser así una lluvia suave", complementó.

Sin embargo, la meteoróloga advirtió que "quizá alrededor de las tres de la tarde podrían caer unos chubascos un poco más intensos".

"Esto está avanzando muy rápido"

De forma general, Aguilera explicó que en las últimas horas el sistema frontal dejó 80 mm de lluvias en Concepción; sin embargo, el frente ya dejó la región del Biobío y "ahora está avanzando a Ñuble y Maule".

"Es mucha precipitación lo que queda por caer en esta zona", advirtió la meteoróloga al explicar que "se pueden producir crecidas debido a las precipitaciones intensas en corto período de tiempo".

Además, existe la "probabilidad de tormentas eléctricas y también se emitió un aviso con respecto a formación de trombas, porque hay nubosidad convectiva que podría generar alguna tromba marina en la costa de estas regiones en las próximas horas".

"En general, esto (el sistema frontal) está avanzando muy rápido y en Santiago también", dijo sobre cómo seguirán evolucionando las lluvias.

Finalmente, Lissette Aguilera señaló que el frente "se descarga muy rápido y ya durante la tarde va quedando con cielo despejado, con nubosidad parcial y esto termina hoy", al explicar que en la RM las lluvias deberían finalizar a eso de las 21:00 horas.

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