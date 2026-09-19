"Probabilidad de fuertes rachas de vientos locales": Meteorología emite aviso de tormentas eléctricas en tres regiones del país
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" para la totalidad del territorio de tres regiones del país, advirtiendo además sobre la probabilidad de rachas de viento.
"Inestabilidad atmosférica"
De acuerdo al organismo, el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" en la zona y estará vigente entre la tarde de este sábado 19 y la noche de mañana domingo 20 de septiembre.
Las regiones que podrían recibir las tormentas eléctricas son el Maule, Ñuble y Biobío, territorios en donde la DMC advirtió sobre "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".Ir a la siguiente nota
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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