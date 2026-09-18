Lluvias llegarán a Santiago durante el fin de semana: ¿Cuándo comenzarán las precipitaciones?
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Un sistema frontal se aproxima a la zona centro-sur del país y durante este fin de semana modificará las condiciones meteorológicas en distintos sectores, incluida la Región Metropolitana.
La meteoróloga de MegaTiempo, Catalina Cortés, explicó que el fenómeno está asociado a una baja presión y a la presencia de un frente cálido y uno frío, que comenzarán a avanzar por el territorio nacional.
El primer cambio en Santiago se podría percibir durante la tarde de este sábado. “Mañana en la tarde la jornada se irá nublando”, detalló Cortés.Ir a la siguiente nota
Con el avance del sistema, las precipitaciones tendrán mayores posibilidades de presentarse “durante horas de la noche y también madrugada de este día domingo, ya se hacen más posibles las posibilidades de tener precipitaciones tipo chubascos”, señaló.
La condición también se extenderá por sectores de la zona centro-sur. De acuerdo con la meteoróloga, durante el sábado “desde la región de la Araucanía hacia la región de Valparaíso, va a ir aumentando la precipitación y también la nubosidad”.
El panorama cambiará el domingo, cuando el sistema frontal alcance una mayor presencia y las precipitaciones aumenten su intensidad. “Para el día domingo la situación cambia y las precipitaciones se vuelven un poco más intensas y también más presentes durante toda la jornada”, explicó Cortés.
En el norte, en tanto, la inestabilidad irá disminuyendo durante las próximas horas, mientras que las tormentas de arena y los vientos se desplazarán hacia Argentina.
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