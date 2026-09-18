Lluvias llegarán a Santiago durante el fin de semana: ¿Cuándo comenzarán las precipitaciones?

18 sept. 2026 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal se aproxima a la zona centro-sur del país y durante este fin de semana modificará las condiciones meteorológicas en distintos sectores, incluida la Región Metropolitana.

La meteoróloga de MegaTiempo, Catalina Cortés, explicó que el fenómeno está asociado a una baja presión y a la presencia de un frente cálido y uno frío, que comenzarán a avanzar por el territorio nacional.

El primer cambio en Santiago se podría percibir durante la tarde de este sábado. “Mañana en la tarde la jornada se irá nublando”, detalló Cortés.

Con el avance del sistema, las precipitaciones tendrán mayores posibilidades de presentarse “durante horas de la noche y también madrugada de este día domingo, ya se hacen más posibles las posibilidades de tener precipitaciones tipo chubascos”, señaló.

La condición también se extenderá por sectores de la zona centro-sur. De acuerdo con la meteoróloga, durante el sábado “desde la región de la Araucanía hacia la región de Valparaíso, va a ir aumentando la precipitación y también la nubosidad”.

El panorama cambiará el domingo, cuando el sistema frontal alcance una mayor presencia y las precipitaciones aumenten su intensidad. “Para el día domingo la situación cambia y las precipitaciones se vuelven un poco más intensas y también más presentes durante toda la jornada”, explicó Cortés.

En el norte, en tanto, la inestabilidad irá disminuyendo durante las próximas horas, mientras que las tormentas de arena y los vientos se desplazarán hacia Argentina.

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