Lluvias no darán tregua en Fiestas Patrias: Meteorología emite avisos de hasta 55 mm de precipitaciones en sectores de 6 regiones

18 sept. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias no darán tregua durante estas Fiestas Patrias 2026, ya que este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos de "precipitaciones normales a moderadas" en sectores de seis regiones del país.

De acuerdo a lo detallado por el organismo en sus advertencias, en algunas localidades podrían registrarse hasta 55 mm de agua caída durante estas jornadas de celebraciones.

Lluvias por "vaguada en altura"

El primero de los avisos está relacionado con la "vaguada en altura" que afecta al norte del país, dejando precipitaciones hasta la noche de este viernes 18 de septiembre en sectores de las regiones de Tarapacá y Atacama.

Región de Tarapacá

Precordillera: 5-15 mm.

Región de Atacama

Precordillera: 8-12 mm.

Lluvias por "sistema frontal"

El segundo aviso se origina en un "sistema frontal" que aportará precipitaciones entre la tarde del sábado 19 y la tarde del domingo 20 de septiembre en sectores de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Región de O'Higgins

Precordillera: 25-35 mm .

. Cordillera: 50-70 cm de nieve.

Región del Maule

Litoral: 30-40 mm .

. Valle: 25-35 mm .

. Precordillera: 45-55 mm .

. Cordillera: 50-60 cm de nieve.

Región de Ñuble

Litoral: 30-40 mm .

. Valle: 25-35 mm .

. Precordillera: 45-55 mm .

. Cordillera: 50-60 cm de nieve.

Región del Biobío

Litoral: 25-35 mm .

. Cordillera Costa: 30-40 mm .

. Valle: 25-35 mm .

. Precordillera: 40-50 mm.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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