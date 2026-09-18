Temblor con epicentro en la Región Metropolitana se percibe en la zona central del país

18 sept. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor se registró la tarde de este viernes 18 de septiembre en la zona central del país. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó que la magnitud del sismo fue de 4.8.

De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro se ubicó a 4 km al noroeste de Farellones, en la Región Metropolitana, y tuvo una profundidad de 98 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Los periodistas de Meganoticias que se encontraban en terreno cubriendo los eventos de Fiestas Patrias reportaron que varias personas no se percataron del sismo.

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