Presidente Kast llama a "levantar la esperanza" tras participar de su primer Te Deum Ecuménico: "Patria maravillosa"

18 sept. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 18 de septiembre, el Presidente José Antonio Kast participó de su primer Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias como mandatario del país.

Tras el tradicional hito republicano, el Presidente conversó brevemente con la prensa del Palacio de La Moneda, haciendo un llamado a los chilenos a "levantar la esperanza".

¿Qué dijo el Presidente Kast?

"A todos nuestros copatriotas, invitarlos a celebrar con responsabilidad. Levantar la esperanza como se nos planteó en Te Deum evangélico y hoy ecuménico. Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie una y otra vez", señaló Kast en sus declaraciones.

El gobernante llamó a "compartir en familia, cuidar a niños y adultos que estén solos y a quienes nos visiten en Fiestas Patrias".

Luego de estas palabras, José Antonio Kast participó del tradicional "esquinazo" en el palacio presidencial, en donde reiteró su mensaje de "esperanza" e indicó que los chilenos tenemos "una patria maravillosa".

"Es una patria donde cabemos todos, más allá de nuestras legítimas diferencias en distintos ámbitos (...) Es una casa común para cada uno de los chilenos", añadió.

Profundizando en la legitimidad de estas diferencias, Kast expuso que "no nos olvidemos, como dijimos ayer, que cuando enfrentamos enemigos poderosos, tenemos que unirnos y ahí no vale diferencia alguna".

"No se preocupen, porque no solamente todo va a estar mejor, va a estar muuuucho mejor", cerró haciendo un guiño a la contingencia antes de realizar un brindis con los presentes en el evento.

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