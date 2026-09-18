"Cada uno de ustedes es un embajador de nuestro país": El saludo de Fiestas Patrias del presidente Kast a chilenos en el exterior

18 sept. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, vía redes sociales, envió un saludo de Fiestas Patrias a los chilenos que viven fuera del país.

Pidió que cada uno de ellos sea "un embajador de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestros valores, mostrando lo mejor de los chilenos".

Esto dijo la máxima autoridad del país

"Queridos compatriotas que viven fuera de Chile, los saludo afectuosamente por primera vez como Presidente de la República en esta fecha tan importante y que nos une a todos los chilenos... Donde sea que se encuentren, sé que ustedes mantienen vivo el vínculo con Chile, con nuestras tradiciones, con la cultura y que se reúnen para celebrar y recordar el orgullo de ser chilenos", dijo para empezar.

Añadió que "a quienes llevan muchos años fuera de Chile o que están celebrando su primer 18 lejos de la patria, sepan que no están solos, que a pesar de la distancia, estamos todos unidos por un mismo sentimiento de alegría, fraternidad, patriotismo y esperanza, que se traduce también en compartir una rica empanada, un buen vino tinto chileno para brindar por nuestra gente".

"Cada uno de ustedes es un embajador de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestros valores, mostrando lo mejor de los chilenos... Artistas, científicos, trabajadores, deportistas, estudiantes, emprendedores y tantos otros, que son un ejemplo de esfuerzo y resiliencia, dejando en alto la imagen de Chile día tras día", prosiguió.

Para cerrar, expuso que "sepan que seguimos trabajando para ustedes, para sacar adelante nuestro país y para avanzar juntos hacia ese futuro esplendor del que nos habla nuestro himno nacional. Les deseo unas lindas y felices Fiestas Patrias, siempre con Chile en el corazón. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestro país. ¡Viva Chile!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cancillería Chile ?? (@cancilleriachile)

Todo sobre José Antonio Kast