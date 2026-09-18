Bono Logro Escolar: Así puedes consultar si recibes el beneficio

18 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Ya están disponibles los resultados del Bono Logro Escolar, beneficio que entrega un aporte económico a los estudiantes que tengan las mejores notas de su generación en sus respectivos colegios.

Este forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que busca premiar a los alumnos con mejores calificaciones que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Así puedes consultar si recibes el Bono Logro Escolar

Desde el pasado lunes 14 de septiembre comenzó el pago del beneficio, por lo que sus beneficiarios empezaron a recibir el bono en sus respectivas CuentaRUT.

Si un estudiante que cumple los requisitos no ha recibido el pago, puede revisar si le corresponde el beneficio.

Para eso debe ingresar al siguiente enlace (clic aquí) y digitar su RUT y fecha de nacimiento o bien entrar con su ClaveÚnica. Una vez dentro del sistema, el portal mostrará el detalle del pago y si le corresponde o no el monto del Bono Logro Escolar.

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes del primer 15 % con mejor rendimiento de su promoción.

Por otro lado, los alumnos del segundo 15 % con mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

El bono está destinado a escolares que cursen enseñanza básica o media; específicamente, pueden recibirlo los estudiantes de entre 5.° básico y 4.° medio, pero menores de 24 años.

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