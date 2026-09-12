Bono Logro Escolar: Esta es la fecha de pago y el monto que puedes recibir

12 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Los estudiantes que tengan las mejores notas de su generación en sus respectivos colegios pueden acceder al Bono Logro Escolar, un beneficio económico que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Desde el Gobierno ya anunciaron la fecha en que se pagará y el monto que se entregará a cada alumno este año, si cumple los requisitos.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar?

Como en años anteriores, el aporte se entregará en septiembre. El beneficio se depositará el lunes 14 en la CuentaRUT de cada estudiante que cumpla las condiciones.

¿Cuál es el monto del Bono Logro Escolar?

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción.

Por otro lado, los alumnos del segundo 15% con mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

El bono está destinado a escolares que cursen enseñanza básica o media; específicamente, pueden recibirlo los estudiantes de entre 5.° básico y 4.° medio.

Eso sí, hay otra condición: solo podrán recibir el bono quienes estén cursando entre 5.° básico y 4.° medio y tengan hasta 24 años. Si superan esa edad, no podrán recibir el monto.

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