Fonda Hacienda Tobalaba ofrece 500 puestos de trabajo para Fiestas Patrias: Pagarán entre $50 mil y $80 mil por día

11 sept. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Fonda Hacienda Tobalaba, ubicada en la comuna de La Florida, busca trabajadores. La iniciativa contempla el reclutamiento de personal para distintas labores durante el evento, ofreciendo pagos diarios que van desde los $50.000 hasta los $80.000.

La actividad, organizada en conjunto con el Club de Huasos de La Florida, contará con una infraestructura de 1.500 metros cuadrados y tendrá 56 cocinerías, un cuecódromo, granja educativa, espacios para emprendedores y un escenario principal.

¿Cuáles son los puestos disponibles y el pago diario?

Las oportunidades de empleo son de múltiples áreas operativas y de servicio dentro del recinto. Entre los cargos a cubrir se encuentran personal para cocinerías, ayudantes de cocina, guardias de seguridad, equipos de producción, personal de aseo y acomodadores.

El director ejecutivo de la Corporación de Fomento de La Florida, Daniel Medina, destacó el impacto de la medida en el contexto económico actual: "Son alrededor de 500 puestos de trabajo que vamos a poder levantar acá. Es una oportunidad para celebrar a la familia, pero también para generar ingreso económico, que es muy importante en estos tiempos".

Respecto a la remuneración, la autoridad confirmó que el pago diario va de $50.000 a $80.000, dependiendo del turno y la función. Considerando que las labores pueden contemplar el día de montaje y los cuatro días de evento, los trabajadores podrían acumular ingresos significativos durante la jornada festiva.

Requisitos y prioridad para los vecinos

Si bien la convocatoria está abierta a personas de distintas comunas de la Región Metropolitana, Medina confirmó que los residentes de La Florida tendrán prioridad en el proceso de selección.

"Las oportunidades están abiertas para todos, pero de forma exclusiva también, con prioridad para los vecinos de la comuna (...), aunque también si llegan de otras comunas, bienvenidos también para que puedan postular", explicó Medina.

¿Hasta cuándo se puede postular y cuándo se empieza a trabajar?

Los interesados en postular a una de las vacantes deben considerar estas fechas clave. El plazo para postular vence el domingo 13 de septiembre y el trabajo en algunos puestos comenzará el miércoles 16 de septiembre. En tanto, la fonda se desarrollará desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre.

Para enviar los antecedentes y revisar el detalle de las vacantes, los postulantes deben ingresar al perfil oficial de Instagram @fonda.haciendatobalaba o acudir a la OMIL de la comuna.

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