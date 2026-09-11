Julia Fernandes presenta a su pareja tras 10 meses de relación: "Es como pololear con mi mejor amigo"

11 sept. 2026 - 12:15 hrs.

Mostrar el amor en redes sociales a veces requiere de tiempo y complicidad antes de dar el paso público. Así lo entendió Julia Fernandes, quien, tras 10 meses de relación, decidió dejar atrás el bajo perfil sobre su vida sentimental para presentar oficialmente a su pareja, Anthony Newman, ante sus seguidores.

A través de un carrusel de fotografías publicado en su cuenta de Instagram, la modelo brasileña celebró el tiempo que llevan juntos con una emotiva dedicatoria.

"Es como pololear con mi mejor amigo"

"Gracias por este año tan increíble… encontré por fin el mejor compañero para viajar el mundo lado a lado", escribió al inicio de la publicación.

En el mismo mensaje, la exchica reality destacó la profunda conexión que han alcanzado en estos meses juntos: "Nuestras aventuras recién empiezan... Gracias por nunca soltar mi mano".

Para cerrar, comentó: "10 meses, te amo. Eres el amor más divertido que ya tuve en la vida... Es como pololear con mi mejor amigo".

Reacciones en redes sociales

La publicación no tardó en generar repercusión y sumar comentarios tanto de sus seguidores como de conocidas figuras del espectáculo chileno. Entre las reacciones destacaron los mensajes de Jorge Aldoney, Wilma González e Ignacia Michelson, quien escribió directamente "Bellos".

Otro de los que comentó fue Bruno Zaretti, quien puso: "¡¡Guapa!! Cuando me vas a presentar al cuñado?? Extrañándote".

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