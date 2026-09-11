"Mantiene vigente su vínculo contractual": Zona Latina desmiente despido de Adriana Barrientos tras fuerte encontrón con panelista

11 sept. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del jueves, varios portales de espectáculos dieron por confirmada la salida de Adriana Barrientos de Zona Latina, canal de televisión donde trabaja como panelista del programa “Zona de Estrellas” desde hace casi cinco años. La versión sobre su desvinculación cobró fuerza por un tenso cruce en vivo que la comunicadora protagonizó con su compañero de panel, Javier Fernández.

Sin embargo, ante la ola de especulaciones que apuntaban a un término de contrato, tanto la casa televisiva como la propia modelo salieron a aclarar la situación de manera categórica.

El comunicado oficial de Zona Latina

A través de sus redes sociales, la propia panelista difundió una declaración pública firmada por Filmocentro Televisión S.A., entidad titular de la señal Zona Latina. En el escrito, la empresa desmintió de entrada los trascendidos, señalando que “a la fecha la señora Adriana Barrientos mantiene vigente su vínculo contractual con esta empresa, no habiéndose cursado desvinculación, despido ni término de contrato alguno en relación con su participación en Zona Latina”.

Asimismo, la casa televisiva aclaró el motivo detrás de sus días fuera del aire, explicando que “su ausencia temporal de pantalla obedece exclusivamente a un permiso administrativo del cual está haciendo uso la comunicadora”.

También negaron rotundamente “la veracidad de cualquier información emitida por otros medios de comunicación y/o personas del medio”. Finalmente, la estación concluyó su mensaje señalando que la comunicación busca “entregar certeza formal y evitar interpretaciones equívocas respecto al estatus jurídico y operativo de la relación entre las partes”.

La respuesta de Adriana Barrientos

En conversación con Página 7, la exmodelo ratificó la versión entregada por su casa televisiva respecto a su ausencia en pantalla, asegurando que su alejamiento de las grabaciones es de carácter momentáneo. "Me tomé unos días libres después de tanto alboroto", afirmó la panelista al citado medio.

Respecto a las versiones que sugerían acusaciones o reclamos formales en su contra por parte de integrantes del equipo, Barrientos se desmarcó de los rumores señalando: "No me puedo hacer cargo si a mí no me han notificado".

El origen de la polémica

El origen de las especulaciones se remonta al fuerte choque televisivo que sostuvieron Adriana Barrientos y Javier Fernández durante una emisión reciente del programa. En dicha oportunidad, ambos sacaron a relucir diferencias en cuanto al trabajo del programa y la convivencia interna, lo que llevó a la modelo a cuestionar de manera pública su continuidad en el espacio televisivo.

Tras la ratificación de su vínculo contractual y la confirmación de su permiso administrativo, la permanencia de la exmodelo en la señal queda asegurada, con su retorno a la pantalla una vez finalizado su periodo de descanso.