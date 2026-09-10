Fiestas Patrias en el Trapiche de Peñaflor: Precios y programación de artistas

10 sept. 2026 - 16:02 hrs.

El Parque Municipal El Trapiche de Peñaflor se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la zona poniente de la Región Metropolitana durante estas Fiestas Patrias. Con una variada propuesta gastronómica, cervecerías, un pueblito de artesanos y actividades pensadas para el público infantil, la comuna vivirá la segunda versión de su Fiesta Costumbrista entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre.

A diferencia de otras fondas tradicionales, el evento contará con una amplia presencia de agrupaciones locales junto a exponentes consolidados de la cumbia, la música ranchera y el folclor nacional. La programación contempla espectáculos en vivo durante las tres jornadas de celebración, distribuidos en un recinto de ambiente familiar y con aforo controlado.

Programación y artistas por día

La parrilla musical abarcará diversos géneros para acompañar los tres días que durará el evento en Peñaflor:

Viernes 18 de septiembre : Zúmbale Primo , La Internacional Sonora Dinamita, Con Tormento y Pandero, La Juana Rosa, Raíces de Peñaflor, Guerra de Bandas, Huelemu, Banda Beli-K, Joaquín El Mariachi.

: , La Internacional Sonora Dinamita, Con Tormento y Pandero, La Juana Rosa, Raíces de Peñaflor, Guerra de Bandas, Huelemu, Banda Beli-K, Joaquín El Mariachi. Sábado 19 de septiembre : Sonora Malecón , A los 4 Vientos, Amigo de Artistas, Manutara, Peña y Flor, Ballet Folclórico Parroquial Pangue, Brisas de Peñaflor, The Beatleback, Matteo Bargar.

: , A los 4 Vientos, Amigo de Artistas, Manutara, Peña y Flor, Ballet Folclórico Parroquial Pangue, Brisas de Peñaflor, The Beatleback, Matteo Bargar. Domingo 20 de septiembre: Santa Feria, Cuequeros de Medianoche, Banda Liceo Brasil - Tropicalísimos, Amanecer Canto Campesino, Entre Flores y Pañuelos, Fundación Creaprende, Grupo Reminiscencia, Alegría Campesina, Sonora Huarany, Alma Peñaflorina, Reciclados, Pañuelos al Viento, Monos con Navaja.

Precios y puntos de venta

El valor de las entradas se fijó en $8.000 para el público general, mientras que las personas que cuenten con su tarjeta vecino podrán acceder a un precio preferencial de $2.000. De igual forma, la organización confirmó que la entrada será totalmente gratuita para niños de hasta 4 años, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad.

Respecto a la venta anticipada de tickets, estos se pueden adquirir de forma presencial entre el 10, 11, 14, 15, 16 y 17 en el stand del frontis municipal de 10:00 a 17:00 horas o bien de manera digital a través del sitio web oficial penaflor.cl. Durante los días del evento, los boletos restantes se venderán directamente en las boleterías del Parque El Trapiche, siempre sujetos a la disponibilidad del aforo máximo del recinto.