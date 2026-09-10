El sicario del "Rey de Meiggs" llega a Chile tras ser extraditado desde Colombia

10 sept. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

Alberto Carlos Mejía Hernández, sindicado como el sicario del "Rey de Meiggs", regresó la tarde de este jueves a Chile tras ser extraditado desde Colombia. El ciudadano venezolano se había fugado del país tras ser dejado en libertad por error.

Extradición del presunto homicida

El imputado arribó cerca de las 15:00 horas en un vuelo comercial procedente de Bogotá, bajo custodia de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Tras aterrizar, fue trasladado hasta dependencias de Interpol, donde permanecerá hasta ser entregado nuevamente a la justicia.

Su próximo destino será Santiago 1, recinto penitenciario en el que deberá retomar la prisión preventiva que cumplía antes de darse a la fuga.

La fuga del sicario

Mejía Hernández quedó en libertad por un error a solo 24 horas de comenzar a cumplir la medida cautelar por su presunta participación en el crimen de José Felipe Reyes Ossa.

Tras abandonar Chile por la zona norte y llegar hasta Colombia, se inició una búsqueda internacional que permitió capturarlo en ese país y, posteriormente, tramitar su extradición.

La víctima, conocida como el "Rey de Meiggs", era un comerciante que fue abordado por tres personas y atacado a tiros por una de ellas (Mejía) en las afueras de un edificio ubicado en Ñuñoa.

El homicidio, ocurrido el 19 de junio de 2024, conmocionó al país por la violencia con que fue ejecutado y por el turbio entramado que se conoció después: un examigo fue acusado de ser el autor intelectual.