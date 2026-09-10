Incluye a la RM: Emiten alerta por tormentas eléctricas este jueves en 4 regiones de la zona central

10 sept. 2026 - 17:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas", las que responden a la condición sinóptica de "vaguada en altura".

La medida estará vigente desde la tarde de este jueves 10 de septiembre hasta la noche de esta misma jornada, la cual abarcará gran parte de la zona central.

Además de las tormentas eléctricas, se podrían presentar granizos y fuertes rachas de vientos locales.

¿En qué región podría haber tormentas eléctricas?

La alerta meteorológica de la DMC es para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. El detalle de las zonas es el siguiente:

Región de Coquimbo

Precordillera y valles precordilleranos.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana

Precordillera.

Región de O'Higgins

Precordillera.

La DMC emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

El organismo recomienda a los ciudadanos a mantenerse informados de la evolución del evento meteorológico, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios.

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