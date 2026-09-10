Resisten disparos de fusil de guerra: Así son los vehículos blindados que fueron entregados a la PDI

10 sept. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del fortalecimiento del equipamiento para las policías, la Gobernación Metropolitana hizo entrega de dos modernos vehículos blindados de alta tecnología a la Policía de Investigaciones (PDI).

La iniciativa representó una inversión cercana a los $1.000 millones financiada por el gobierno regional, con el fin de resguardar la seguridad de los detectives en operativos de alto riesgo.

Las características de los vehículos blindados

Los carros están destinados a la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana y cuentan con blindaje integral de 360 grados de nivel 4, capacidad para resistir disparos de fusil de guerra, espacio para diez personas y sistemas de monitoreo y cámaras en todo su contorno.

El Gobernador Claudio Orrego enfatizó la urgencia de dotar a las fuerzas policiales de herramientas adecuadas ante el incremento de la violencia delictual.

"Tenemos el deber de proteger a quienes nos cuidan, que son nuestros agentes de la PDI a lo largo del país, y el poder de fuego hoy día de los delincuentes ha aumentado muchísimo en Chile", manifestó.

"Estos dos vehículos, que nos costaron cerca de 1.000 millones de pesos, son comprados 100% afuera y son grado 4, es decir, resisten un disparo de un fusil de guerra", dijo.

Agregó que "Esto va a permitir que nuestros detectives, cuando entren a un lugar complicado de crimen organizado donde hay fuego cruzado, estén protegidos íntegramente".

Todo sobre Policial