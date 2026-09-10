Premios Circular 2026: ¿Y si ser circular también fuera rentable? Últimos días para postular al reconocimiento

10 sept. 2026 - 13:16 hrs.

¿Y si ser circular también fuera rentable?

La economía circular no solo significa reducir residuos o generar un impacto positivo; también puede abrir nuevas oportunidades, optimizar recursos, reducir costos y crear modelos de negocio más eficientes y rentables. Porque transformar la forma en que hacemos las cosas también puede significar generar más valor para el negocio y para el planeta.

Con esa premisa como punto de partida, Megamedia Sostenible junto a Fundación Desafío Circular mantienen abiertas las postulaciones a los Premios Circular 2026, un reconocimiento que busca destacar iniciativas que están marcando la diferencia en materia de economía circular en el país.

¿Tu iniciativa está creando valor a través de la circularidad?

El reconocimiento está dirigido a empresas, emprendimientos y organizaciones que estén desarrollando proyectos vinculados a la economía circular. También pueden participar quienes conozcan una iniciativa que consideren merece ser destacada.

¿Tu iniciativa está creando valor a través de la circularidad? Queremos conocerla.

¿Hasta cuándo se puede postular a los Premios Circular 2026?

Las postulaciones para los Premios Circular 2026 estarán abiertas hasta el 15 de septiembre.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web oficial de la iniciativa, donde encontrarán toda la información sobre el proceso.

Link de postulación: https://circularawards.desafiocircular.cl/