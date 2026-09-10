Gobierno ordena eliminar a Bernarda Vera del registro de desaparecido

10 sept. 2026 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una resolución publicada en el Diario Oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos instruyó la eliminación de Bernarda Vera del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada.

La determinación fue adoptada luego de ratificarse judicialmente que la docente y militante del MIR reside actualmente en la República Argentina.

Fue localizada en Argentina

El desenlace de esta trama tuvo su punto de quiebre cuando el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre notificó los peritajes del Servicio Médico Legal (SML).

Mediante cotejos genéticos con muestras resguardadas en el Banco de Familiares de Víctimas, se constató un nivel de coincidencia superior al 99,9999% entre la mujer ubicada en territorio trasandino y la exprofesora.

Con ello, los tribunales determinaron que Vera no sufrió secuestro ni fue asesinada en octubre de 1973 en la zona de Toltén.

El expediente de Bernarda Vera

La trayectoria de este expediente se remonta a 1973, cuando la docente fue reportada como víctima en la zona sur.

Luego, fue incluida formalmente en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada. Sin embargo, investigaciones recientes abrieron la pista de su paradero en Argentina, lo que derivó en la ratificación por ADN y la posterior orden dictada por las autoridades para revocar su estatus en la nómina oficial.

A raíz de lo anterior, se comunicaron los hallazgos a los organismos competentes para evaluar los beneficios y asignaciones estatales concedidos a sus familiares.