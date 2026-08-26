Con énfasis en acoso digital: Gobierno ingresa proyecto que busca endurecer medidas cautelares contra agresores de mujeres

26 ag. 2026 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno concretó el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley "Cautelares Reforzadas", una iniciativa orientada a fortalecer la protección judicial de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sancionar con mayor severidad a quienes incumplan las medidas de resguardo dictadas por los tribunales.

Presentaron el proyecto la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, la subsecretaria de la cartera, Marcia Raphael, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Según explicaron las autoridades, la normativa modifica diversos estatutos legales y el Código Procesal Penal con el objetivo de cerrar brechas de vulnerabilidad en la fiscalización de las resoluciones judiciales.

Los 5 ejes principales del proyecto

Según lo informado por La Tercera, la propuesta legislativa contempla cinco pilares fundamentales para elevar los estándares de protección y seguimiento:

Protección continua entre tribunales : Establece reglas claras y un protocolo de coordinación cuando una causa pase de un tribunal de familia a un juzgado de garantía por existir antecedentes constitutivos de delito, evitando periodos de desprotección para la víctima durante los conflictos de competencia.

: Establece reglas claras y un protocolo de coordinación cuando una causa pase de un tribunal de familia a un juzgado de garantía por existir antecedentes constitutivos de delito, evitando periodos de desprotección para la víctima durante los conflictos de competencia. Prohibición del hostigamiento digital : Crea una nueva medida cautelar que prohíbe expresamente el acoso, amenazas o contacto hacia la víctima o sus hijos a través de redes sociales y plataformas digitales.

: Crea una nueva medida cautelar que prohíbe expresamente el acoso, amenazas o contacto hacia la víctima o sus hijos a través de redes sociales y plataformas digitales. Mayor fiscalización y control del monitoreo telemático : Faculta a los inspectores de seguridad municipal a colaborar en la fiscalización de cautelares, elimina la necesidad de formalización previa para usar tobilleras electrónicas y sanciona la inutilización o el retiro intencional del dispositivo.

: Faculta a los inspectores de seguridad municipal a colaborar en la fiscalización de cautelares, elimina la necesidad de formalización previa para usar tobilleras electrónicas y sanciona la inutilización o el retiro intencional del dispositivo. Ponderación de prisión preventiva por incumplimiento : Modifica el Código Procesal Penal para que los jueces deban considerar el incumplimiento de las medidas cautelares como un factor relevante al determinar la prisión preventiva del agresor.

: Modifica el Código Procesal Penal para que los jueces deban considerar el incumplimiento de las medidas cautelares como un factor relevante al determinar la prisión preventiva del agresor. Juez preferente en causas de violencia intrafamiliar (VIF): Permite designar a jueces de Garantía con dedicación preferente a casos de VIF en tribunales integrados por más de tres magistrados, lo que favorece la especialización y continuidad del proceso.

Con estas reformas, el Ejecutivo busca garantizar un seguimiento efectivo en terreno y entregar herramientas para enfrentar los desafíos actuales de seguridad y violencia digital.

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