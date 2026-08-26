Estrecho de Magallanes: ¿El Ormuz latinoamericano?

26 ag. 2026 - 16:55 hrs.

La cartografía oficial es clara tanto en Chile como en Argentina. El estrecho de Magallanes, en toda su extensión, pertenece a Chile.

Es lo que estableció el Tratado de 1881 entre ambos países y luego fue confirmado por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, tras la mediación del Papa Juan Pablo II, que fijó los límites de la disputada zona del canal del Beagle y evitó una guerra en el extremo sur del continente americano.

Pero esto no ha impedido que cada cierto tiempo surjan polémicas en torno a esta región del fin del mundo. La última, a causa de los dichos del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde: "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico", dijo en una entrevista para un podcast.

Sus palabras suscitaron el anuncio de un reclamo formal del Estado chileno por la vía diplomática. Pero la polémica se desinfló rápidamente, luego de que la Cancillería argentina emitiera un comunicado reafirmando la plena vigencia de los acuerdos bilaterales que reconocen la soberanía chilena sobre los territorios del estrecho de Magallanes.

Nombrado así en reconocimiento al navegante portugués Hernando de Magallanes, descubridor de esta vía marítima en 1520, el estrecho fue durante siglos la principal ruta entre el Atlántico y el Pacífico. En 1914, la apertura del Canal de Panamá, con su importante ahorro en tiempo de navegación, hizo que el antiguo paso perdiera relevancia.

En la actualidad, las condiciones de sequía han obligado a la autoridad del Canal de Panamá a imponer una serie de restricciones que disminuyen el tránsito y el calado permitido. Esto podría revivir la importancia, no solo comercial, del estrecho de Magallanes. "Es un lugar clave desde el punto de vista geopolítico", dice a DW Cristian Di Renzo, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, e investigador del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales INHUS-CONICET.

"Esta es la única vía natural que se considera apta para cruzar entre los dos océanos. Históricamente ha sido de relevancia", señala a DW Karen Manzano, investigadora adjunta en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Chile. La doctora en Estudios Americanos indica que "el Canal de Panamá es una gran obra de ingeniería, pero siempre ha estado supeditado a las lluvias".

Alternativa natural por el sur

En el contexto del cambio climático y la afectación del fenómeno de El Niño -que trae lluvias en los países de la costa del Pacífico en Sudamérica, pero bajas precipitaciones más al norte- se presentan serias dificultades para el correcto funcionamiento de las esclusas en el Canal de Panamá.

"Este fenómeno ya lo habíamos visto entre 2023 y 2024, cuando se produjo la sequía. Hubo demoras para muchos barcos y se vio un aumento del tráfico marítimo por el estrecho de Magallanes en ese período. La gran ventaja es que, salvo muy pocos días en que la lluvia y el viento hacen imposible el paso, el resto del año el estrecho funciona normalmente", destaca Manzano.

La ruta austral implica aproximadamente unos diez días adicionales y 15 mil kilómetros más de navegación, dependiendo del puerto de origen y de destino, incluyendo 570 km de extensión del propio estrecho.

También es la alternativa para barcos que no logran pasar por Panamá por su gran volumen. En julio de 2025, el Boka Vanguard, el buque de carga más grande del mundo -con una cubierta de 275 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 110 mil toneladas de carga- cruzó el estrecho en su ruta entre Gibraltar y California, Estados Unidos, llevando un dique en su cubierta. "Ahora con el problema de la sequía esas dificultades por el tamaño de los barcos en el Canal de Panamá aumentan", advierte Manzano.

Renacer del estrecho, oportunidad para Chile

"Para Chile, este nuevo renacer del estrecho de Magallanes por cuestiones climáticas puede traer muchos beneficios a nivel comercial y más recaudación aduanera. Claramente esto coloca a Chile en una posición privilegiada, al tener la soberanía del estrecho", apunta Manzano.

Ya sea por razones meteorológicas "o por una cuestión bélica, que no podemos descartar, una presencia militar en la zona del Canal que impida el paso de barcos, como hemos visto en el estrecho de Ormuz, puede llegar a adquirir una mayor relevancia el estrecho de Magallanes y es clave para la navegabilidad", destaca Di Renzo. Asimismo, estima que "es un lugar clave desde el punto de vista geopolítico, teniendo en cuenta la proyección que se tiene hacia la Antártida".

La posibilidad de conexión terrestre entre los océanos, por un corredor bioceánico, se ve lejana. "Demandaría muchos años, porque se necesita, además de la extensión territorial de infraestructura, la combinación de las voluntades y las decisiones estratégicas de varios estados del cono sur. Frente a esa alternativa, el estrecho de Magallanes es el lugar idóneo para el tráfico entre el Atlántico y el Pacífico", advierte el investigador de INHUS-CONICET.

De retomarse un uso masivo del estrecho, "podría convertirse en uno de los tres o cuatro puntos globales de tránsito de mercancía. Eso posiciona a Chile en un lugar privilegiado, con un beneficio económico y político en el tablero mundial", agrega. Por su parte, Manzano observa que también implicaría desafíos para el país sudamericano: "Es un gran reto logístico implementar una serie de obras que van a ser necesarias si es que aumenta el tráfico comercial".

¿Otro estrecho en disputa?

En el contexto del alza de precios por la guerra de Estados Unidos con Irán y los bloqueos al estrecho de Ormuz, sumado a las dificultades en el Canal de Panamá, Magallanes se vuelve un punto de interés estratégico. Ante los dichos del alto oficial de la Armada argentina, Chile reaccionó de forma inmediata y anunció el envío de una nota de protesta. La cancillería argentina, por su parte, reafirmó la soberanía chilena sobre este paso.

Imagen del Estrecho de Magallanes / Shutterstock

No es primera vez que declaraciones e incluso mapas sobre pretensiones hacia el Pacífico despierten polémicas. En opinión de Di Renzo, es normal que se presenten reclamos, pero esto no representa la tendencia de confianza mutua que existe en la relación entre ambas naciones.

Asimismo, no interpreta los dichos del alto oficial argentino como una pretensión hacia el estrecho, sino enfocado a la importancia de reforzar la operatividad local: "No creo que haya sido una expresión con malicia", señala. "Más allá de los dichos e independiente de los gobiernos de turno de un lado u otro de la frontera, los pactos de integración y cooperación dentro de las Fuerzas Armadas son algo que se viene haciendo y estrechando de manera ininterrumpida entre ambos países", destaca el académico.

"Ciertos sectores de Argentina siguen teniendo concepciones e intereses geopolíticos sobre una zona que siempre ha sido relevante", dice Manzano. El tema se ha manejado siempre a nivel diplomático, pero "más allá de eso no se escala", reitera Manzano, quien observa que Argentina se atiene a los acuerdos que firmó. "Aquí no hay controversia, no hay reclamo argentino", concuerda Di Renzo.

Para el investigador de la Universidad de Mar del Plata, no parece probable que el Estrecho de Magallanes se convierta en una zona en disputa, como ocurre en el de Ormuz. "Las diferencias son sustanciales, por las naciones que están involucradas, que tienen una herencia cultural compartida y un antecedente de solución de controversias mediante mecanismos pacíficos", subraya.

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