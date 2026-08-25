Cancillería argentina reafirma que tratados por Estrecho de Magallanes son "definitivos"

25 ag. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno argentino manifestó su postura tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

A través de un comunicado, la Cancillería Argentina señaló que "la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina".

En esta línea, indicaron que "la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado que la República Argentina sostiene públicamente y en el marco de la defensa de sus derechos e interés" en zonas como las Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.

La relación bilateral con Chile

El gobierno de Argentina reafirmó "el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional".

Finalmente, reiteraron "su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos".

La reacción del canciller chileno a la polémica frase

Respecto a la polémica, desde Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ha recalcado que "la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible, y se funda en los tratados de 1881 y 1984, suscritos por ambos países".

Por último, hizo un "severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno".

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