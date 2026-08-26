Nueva marca de colchones llega a Chile: Es N°1 en Estados Unidos y será fabricada en Maipú

26 ag. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las marcas más reconocidas de la industria mundial del descanso llega oficialmente al mercado chileno. Sealy, marca N°1 en colchones de Estados Unidos, inicia una nueva etapa en el país de la mano de CIC, ampliando la oferta disponible para los consumidores.

Con más de 140 años de trayectoria, Sealy es una de las marcas históricas de la industria del descanso y cuenta con una propuesta enfocada en entregar soporte y confort durante el sueño, a través del desarrollo de productos y tecnologías especializadas.

Su llegada a Chile tendrá además una particularidad: sus colchones serán fabricados localmente en la planta que CIC tiene en Maipú, siguiendo los estándares y especificaciones de la marca estadounidense.

Una marca con más de 140 años de trayectoria

Sealy cuenta con una historia de más de un siglo en la industria del descanso y se ha caracterizado por desarrollar productos orientados a entregar soporte y comodidad durante el sueño.

Entre sus tecnologías destaca Posturepedic, desarrollada para proporcionar un soporte adecuado al cuerpo y favorecer una correcta distribución de la presión durante el descanso.

La incorporación de la marca al mercado chileno permitirá combinar esta experiencia internacional con la capacidad de fabricación que CIC ha desarrollado durante décadas en el país.

Colchones Sealy serán fabricados en Maipú

Uno de los elementos que marcará el desembarco de Sealy en Chile será que sus colchones no llegarán únicamente como productos importados.

La fabricación se realizará localmente en la planta de CIC en Maipú, siguiendo los estándares y especificaciones establecidos por la marca estadounidense.

“La llegada de Sealy representa mucho más que incorporar una nueva marca a nuestro portafolio. Es una señal de confianza en las capacidades que hemos construido durante más de un siglo en Chile y también una oportunidad para elevar el estándar de la industria del descanso en nuestro país”, señaló Gonzalo Marambio, gerente general de CIC.

El ejecutivo agregó que “poder fabricar Sealy localmente, bajo sus estándares internacionales, demuestra que Chile tiene las capacidades para producir productos de categoría mundial”.

La estrategia de CIC para ampliar su oferta

La llegada de Sealy se enmarca en la estrategia de CIC de ampliar su propuesta y consolidarse como un especialista en descanso, incorporando marcas internacionales a su oferta.

En esta línea, la compañía busca entregar alternativas para distintos perfiles de consumidores y necesidades, desde productos tradicionales hasta propuestas de mayor especialización y soporte.

Con la incorporación de Sealy, CIC suma a su portafolio una marca de reconocimiento internacional y con más de 140 años de historia, fortaleciendo su propuesta dentro de la industria del descanso.

¿Dónde estará disponible Sealy en Chile?

Los productos de Sealy estarán disponibles en todas las tiendas CIC Store y en multitiendas a lo largo del país.

De esta manera, los consumidores podrán acceder a la nueva propuesta de descanso y conocer directamente los productos de la reconocida marca estadounidense.

Con su llegada a Chile, Sealy incorpora un nuevo mercado a su presencia internacional, mientras que CIC suma una marca con amplia trayectoria en la industria, combinando calidad internacional, fabricación local y experiencia en el mercado chileno del descanso.