Subsidio al Empleo Joven cierra nuevas postulaciones: ¿Qué pasará con el beneficio?

26 ag. 2026 - 12:30 hrs.

Miles de jóvenes que consideraban el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) como una ayuda para complementar sus ingresos se encuentran ahora con un cambio clave: el Sence ya no recibe nuevas postulaciones al beneficio.

La modificación se produce tras la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE). En su sitio oficial, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo informa que próximamente entregará los detalles del nuevo beneficio que reemplazará al SEJ.

¿Qué pasará con el Subsidio al Empleo Joven?

El SEJ es un aporte monetario para trabajadores dependientes e independientes de entre 18 y menos de 25 años. Estos deben pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares y mantener sus cotizaciones al día.

El beneficio también contempla un aporte para los empleadores que contratan a jóvenes que cumplen las condiciones. Ese pago corresponde a un monto mensual equivalente a un tercio del subsidio recibido por el trabajador.

Sin embargo, ya no es posible presentar nuevas solicitudes. El Sence mantiene publicada la información del programa, pero señala que los detalles del nuevo beneficio serán comunicados próximamente.

¿Qué ocurre con quienes ya reciben el beneficio?

El SEJ contempla un pago anual, realizado en agosto y calculado a partir de las rentas brutas obtenidas durante el año anterior. También existe la posibilidad de recibir adelantos mensuales, equivalentes al 75% del beneficio anual, mientras que el 25% restante se entrega en la reliquidación.

Estos adelantos pueden generar un saldo a favor o en contra al momento del cálculo anual. Por ello, el Sence advierte que quienes hayan recibido más dinero del que finalmente les corresponde podrían tener que devolver la diferencia.

Para acceder al pago, entre otras condiciones, se debe estar trabajando como dependiente o independiente, tener al día las cotizaciones de pensión y salud, y cumplir con los límites de renta establecidos.

Para 2026, el límite de renta bruta mensual para quienes reciben pagos provisionales es de $684.868, mientras que para quienes optaron por el pago anual, la renta bruta debe ser inferior a $8.218.418.

Los montos se calculan según la renta

El Sence establece tres tramos para determinar el monto del subsidio. En el caso del pago mensual:

Tramo A: renta igual o inferior a $304.386.

Tramo B: renta superior a $304.386 e igual o inferior a $380.482.

Tramo C: renta superior a $380.482 e inferior a $684.868.

Para el pago anual, los tramos consideran la suma de las rentas brutas del año anterior: hasta $3.652.631 para el tramo A; entre $3.652.631 y $4.565.789 para el tramo B; y sobre $4.565.789 e inferior a $8.218.418 para el tramo C.

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