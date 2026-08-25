Subsidio DS27 para mejoramiento de viviendas y barrios: Así puedes postular

25 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Una techumbre que necesita ser reemplazada, problemas de aislación, instalaciones deterioradas o un espacio comunitario que requiere una renovación, son algunas de las necesidades que busca abordar el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27), que ya tiene en marcha sus llamados 2026.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) anunció una inversión de 10.765.825 UF, con la que se proyecta financiar 68.456 viviendas y 169 proyectos de equipamiento comunitario a nivel nacional. La iniciativa también estima la generación de 19.431 empleos vinculados a la ejecución de las obras.

El programa contempla distintas alternativas de mejoramiento. Entre ellas están las reparaciones estructurales, trabajos en instalaciones, techumbres, muros y envolventes, además de intervenciones en viviendas antiguas o patrimoniales y ampliaciones para personas con discapacidad.

Techumbres, condominios y eficiencia energética

Uno de los focos estará en el recambio de techumbres de asbesto, para lo cual se destinarán 700 mil UF. Según la estimación del MINVU, estos recursos permitirían intervenir unas 3.770 viviendas.

También habrá 2.403.000 UF para mejorar condominios sociales, con una proyección de hasta 11.074 departamentos beneficiados. Los trabajos podrán incluir redes sanitarias, instalaciones eléctricas y de gas, techumbres, fachadas, escaleras y estructuras.

En eficiencia energética, en tanto, se contemplan 3.650.466 UF para acondicionamiento térmico, sistemas fotovoltaicos y sistemas solares térmicos.

“Este es un programa que existe en el ministerio, pero que fue reforzado para el marco de la activación del empleo y, asimismo, contempla medidas especiales como el retiro de techos de asbesto, la reparación de condominios sociales que están en mal estado, la construcción de multicanchas, donde van a poder postular los distintos comités y juntas de vecinos, clubes deportivos y, además, por primera vez se da la opción de que postulen las distintas iglesias, mediante organizaciones sociales, para tener un equipamiento comunitario de culto, que es una demanda muy sentida de las comunidades”, señaló el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

¿Qué proyectos para barrios considera el DS27?

El programa también contempla 465.211 UF para 169 equipamientos comunitarios, entre ellos canchas, plazas, bibliotecas y skateparks.

A esto se suman recursos destinados a necesidades específicas de distintos territorios. En el norte se financiarán intervenciones para viviendas afectadas o expuestas a socavones, mientras que en Coquimbo habrá un llamado especial de 200 mil UF para viviendas afectadas por xilófagos, como las termitas. Esta línea podría beneficiar a unas 571 viviendas.

También se destinarán 45 mil UF a barrios sustentables en García Hurtado Mendoza, en Osorno, y Nororiente, en Machalí.

Además, 903.666 UF serán destinadas a polígonos priorizados por programas como Quiero mi Barrio y Regeneración de Conjuntos Habitacionales, para complementar intervenciones habitacionales y urbanas.

Nueva línea para Centros Comunitarios de Culto

Por primera vez, el DS27 incorpora una línea específica para Centros Comunitarios de Culto, con 143.800 UF y 22 cupos a nivel nacional.

Los proyectos deberán contemplar espacios para el culto y la reflexión, pero también áreas destinadas a talleres, capacitaciones, reuniones vecinales, conversatorios, operativos sociales y actividades culturales y recreativas.

¿Cómo se postula al Subsidio DS27?

Las postulaciones se realizan mediante organizaciones vecinales y Entidades Patrocinantes, que son las encargadas de presentar los proyectos ante el MINVU.

Las fechas de postulación son las siguientes:

Capítulo I: 20 de agosto al 14 de septiembre.

Capítulo II: 7 de agosto al 2 de septiembre.

Capítulo III: 1 de agosto al 17 de septiembre, con fechas diferenciadas según la región.

Capítulo IV: 10 al 31 de agosto.

Los requisitos para cada llamado están disponibles en www.minvu.cl.

Todo sobre Subsidios