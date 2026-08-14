Subsidio Unificado al Empleo: Este es el monto máximo que puedes recibir

14 ag. 2026 - 07:00 hrs.

El nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE) busca simplificar los apoyos estatales destinados a trabajadores y empleadores, reuniendo en un solo beneficio los incentivos que actualmente contemplan instrumentos como el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM).

La iniciativa será administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y contempla un sistema de postulación completamente digital. El beneficio comenzará a regir el 1 de octubre de 2026 y tendrá entre sus principales objetivos fomentar el empleo formal.

¿Cuál es el monto máximo del Subsidio Unificado al Empleo?

De acuerdo con los antecedentes entregados sobre el beneficio, el SUE permitirá acceder a un aporte de hasta un 20% de la remuneración bruta mensual, con un tope de $185.000 mensuales por beneficiario.

El monto será calculado de manera escalonada dependiendo del nivel de renta de cada persona y contempla un período máximo de pago de 12 meses. En el caso de las personas con discapacidad, el beneficio podrá extenderse hasta por 15 meses, según las condiciones establecidas para este grupo.

¿Quiénes tendrán prioridad para recibir el beneficio?

El Subsidio Unificado al Empleo concentrará los mayores incentivos en cuatro grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder y mantenerse en empleos formales.

Estos son:

Mujeres.

Jóvenes.

Personas con discapacidad.

Personas mayores.

La idea es que el nuevo instrumento permita focalizar los recursos en trabajadores que presentan mayores barreras de acceso al mercado laboral formal.

¿Cómo se podrá postular al Subsidio Unificado al Empleo?

Uno de los cambios que contempla el SUE es la digitalización del proceso de solicitud. La postulación se realizará 100% en línea a través de la plataforma del Sence, evitando la necesidad de realizar trámites presenciales.

Dependiendo del tipo de contrato y de las condiciones del trabajador, la solicitud podrá ser realizada directamente por la persona contratada o por el empleador.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Entre las condiciones consideradas para acceder al beneficio se encuentran el cumplimiento de las cotizaciones de salud y previsión, encontrarse dentro de los tramos de renta establecidos y pertenecer a alguno de los grupos prioritarios definidos por el programa.

De esta manera, el nuevo subsidio busca reunir en un solo sistema distintos incentivos al empleo y facilitar el acceso tanto para trabajadores como para empresas.