Viña Concha y Toro ofrece empleos: Revisa las vacantes disponibles y sus requisitos para postular

13 ag. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Viña Concha y Toro mantiene ofertas de trabajo disponibles a través de Laborum, con oportunidades dirigidas a distintos perfiles profesionales y técnicos. Las vacantes se concentran principalmente en la Región Metropolitana y contemplan cargos en áreas como operaciones, logística, ventas, marketing y tecnología.

Entre las opciones disponibles hay puestos para personas con experiencia laboral, pero también oportunidades de práctica para estudiantes que buscan dar sus primeros pasos profesionales. Las condiciones varían según cada cargo, con modalidades presenciales e híbridas y puestos ubicados en comunas como Pudahuel, Las Condes y Puente Alto.

A continuación, revisamos las ofertas laborales disponibles, junto con sus principales funciones, requisitos y beneficios.

Técnico Senior Etiquetado - Pudahuel

Para quienes cuentan con experiencia en operaciones, Viña Concha y Toro busca un Técnico Senior de Etiquetado para su planta de Pudahuel: El trabajador deberá ejecutar el proceso de etiquetado de acuerdo con el programa de producción, procurando cumplir los estándares de inocuidad, calidad, seguridad y productividad.

Entre sus tareas estará controlar las variables del proceso, revisar insumos, realizar autocontroles, inspeccionar los equipos y reportar cualquier anomalía que pueda afectar la producción.

Requisitos principales:

Enseñanza media completa.

Más de un año de experiencia como operador de etiquetado o Set-Up.

como operador de etiquetado o Set-Up. Experiencia en operaciones y etiquetado, idealmente en empresas productivas de alimentos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Ubicación: Pudahuel.

Modalidad: Presencial.

Entre los beneficios se encuentran casino, buses de acercamiento según el lugar de trabajo, seguro complementario de salud, descuentos en productos, bonos por desempeño y convenios con gimnasios.

Representante de Venta - Canal Tradicional

En Puente Alto también existe una vacante para Representante de Venta del Canal Tradicional: El cargo contempla realizar la venta de los productos del portafolio a clientes del canal tradicional, cumplir metas comerciales, captar nuevos clientes y mantener una observación permanente de la competencia.

También deberá desarrollar labores de venta y cobranza, además de optimizar recursos como descuentos, promociones y activos de la compañía.

Requisitos principales:

Formación técnica en Administración de Empresas o carrera afín.

o carrera afín. Movilización propia.

Experiencia en áreas de ventas de consumo masivo.

Ubicación: Puente Alto.

Modalidad: Presencial.

La oferta incluye seguro complementario de salud, descuentos en productos, bonos asociados al desempeño, bonificación anual según resultados de la compañía y convenios con gimnasios, entre otros beneficios.

Técnico Senior Línea - Pudahuel

La compañía también busca un Técnico Senior Línea para su área de Operaciones y Supply Chain: Su misión será operar y supervisar el correcto funcionamiento de los procesos productivos, procurando cumplir los estándares de calidad, inocuidad, seguridad y productividad.

Entre sus funciones se encuentra supervisar el proceso productivo, registrar detenciones de equipos, realizar relevos y traspasos de turno y participar en capacitaciones y procesos de mejora continua.

Requisitos principales:

Enseñanza media completa.

Al menos dos años de experiencia como operador de maquinaria industrial.

Disponibilidad para trabajar en Pudahuel.

Ubicación: Pudahuel.

Modalidad: Presencial.

El cargo considera beneficios como casino, buses de acercamiento según el sitio de trabajo, seguro complementario, descuentos en productos y bonos asociados al desempeño.

Técnico Senior Multifunción - Pudahuel

Otra de las vacantes está destinada a un Técnico Senior Multifunción para la planta de envasado de Pudahuel: La persona seleccionada deberá operar distintos procesos de la línea de envasado, incluyendo depaletizado, llenado, etiquetado y embalado, entre otras funciones.

Además, deberá apoyar labores de mantención, cambios de formato y contingencias operativas. El puesto contempla turnos rotativos 6x1.

Requisitos principales:

Al menos cinco años de experiencia como operador de maquinaria de producción.

Formación técnica en mantención o carrera afín.

Experiencia en empresas de consumo masivo.

Disponibilidad para trabajar por plazo fijo.

Ubicación: Pudahuel.

Modalidad: Presencial.

Jornada: Turnos rotativos 6x1.

El cargo contempla casino, buses de acercamiento según el sitio, seguro complementario de salud, descuentos en productos, bonos por desempeño y convenios con gimnasios, entre otros beneficios.

Analista de Marketing y PR

El Analista de PR & Marketing tendrá entre sus funciones apoyar la ejecución de activaciones y eventos de marca, gestionar materiales gráficos, digitales y audiovisuales y coordinar actividades con proveedores y agencias.

También deberá apoyar el calendario global de activaciones y campañas de distintas marcas en diferentes mercados.

Requisitos principales:

Formación en Ingeniería Comercial , Administración de Empresas o carrera afín.

, Administración de Empresas o carrera afín. Entre 0 y 1 año de experiencia en marketing, negocios o administración.

Inglés avanzado , requisito excluyente.

, requisito excluyente. Excel intermedio.

Ubicación: Las Condes, World Trade Center.

Modalidad: Presencial.

La jornada es de lunes a jueves entre las 08:45 y las 18:00 horas, mientras que los viernes se extiende hasta las 13:45 horas.

Entre los beneficios se consideran seguro complementario de salud y dental, bonificación anual según resultados, productos a precios preferenciales, convenios con gimnasios, capacitación y reajuste de salario por IPC dos veces al año.

Coordinador Logístico - Pudahuel

Viña Concha y Toro también tiene disponible un cargo de Coordinador Logístico para su Planta Vespucio: La misión será coordinar, administrar y controlar las actividades del Centro Logístico, incluyendo despachos, picking y enlaces, además de supervisar el cumplimiento de los planes y la exactitud del inventario.

El cargo implica liderar equipos, coordinar despachos y controlar operaciones mediante herramientas como SAP y FIORI.

Requisitos principales:

Título de Técnico Superior en Logística , Administración o carrera afín.

, Administración o carrera afín. Más de un año de experiencia como administrativo, encargado, coordinador o supervisor en logística.

Experiencia liderando equipos de trabajo.

Experiencia en logística, cadena logística o servicio al cliente.

Conocimientos de BPM y normas de seguridad.

Conocimiento de SAP, deseable.

Ubicación: Pudahuel.

Modalidad: Presencial.

Jornada: Turnos rotativos 6x1.

Los turnos contemplan jornadas de mañana, tarde y noche, de acuerdo con la programación establecida por la empresa.

Operador Grúa - Pudahuel

Finalmente, entre las ofertas seleccionadas se encuentra un puesto de Operador Grúa para la sucursal de Pudahuel: La persona contratada tendrá como principal función realizar labores de carga y descarga de camiones, además del movimiento de pallets y productos, procurando mantener la integridad de la carga.

También deberá revisar el estado de la grúa horquilla, realizar labores de mantenimiento básico y seguir las instrucciones entregadas por la supervisión logística.

Requisitos principales:

Licencia de conducir clase D vigente.

Cuarto medio completo.

Disponibilidad para trabajar en turnos.

Ubicación: Pudahuel.

Modalidad: Presencial.

El cargo contempla casino, buses de acercamiento según el sitio de trabajo, seguro complementario de salud, descuentos en productos, bonos por desempeño y bonificación anual según los resultados de la compañía.

Asistente de Merchandising - Curicó

Viña Concha y Toro busca un Asistente de Merchandising para incorporarse a la Gerencia de Ventas VCT Chile, específicamente en su sucursal de Curicó.

La persona seleccionada tendrá como principal misión apoyar las labores de venta mediante la implementación y optimización de los puntos de venta, procurando que los productos de la compañía tengan una presentación atractiva y una buena visibilidad frente a los consumidores.

Entre sus funciones estará visitar clientes, realizar reposición de productos, mantener la limpieza y el orden de las estanterías, instalar material POP, conseguir exhibiciones adicionales y verificar que los precios estén correctamente ubicados.

Requisitos principales:

Enseñanza media completa.

Al menos un año de experiencia en cargos similares.

Contar con vehículo propio.

Licencia de conducir clase B.

Disponibilidad para trabajar en Curicó.

Ubicación: Curicó, Región del Maule.

Modalidad: Presencial.

El cargo contempla seguro complementario de salud, descuentos en productos, bonos asociados al desempeño, bonificación anual según resultados de la compañía, entradas para el Tour del Vino, convenios con gimnasios y distintos obsequios corporativos.

KAE Mayorista y Distribuidor

La compañía también busca un Key Account Executive (KAE) para el área de Ventas VCT Chile, con funciones vinculadas a la gestión comercial de distribuidores y mayoristas de la Región Metropolitana.

El profesional tendrá a su cargo la gestión integral de venta y cobranza de las distintas categorías de productos, buscando alcanzar los objetivos comerciales, fortalecer el posicionamiento de las marcas y asegurar la correcta ejecución de la estrategia de ventas.

Entre sus principales responsabilidades estará atender la cartera de clientes asignada, supervisar el cumplimiento de las metas comerciales, velar por el posicionamiento de las marcas en el canal minorista y ejecutar acciones en los puntos de venta.

Requisitos principales:

Formación en Ingeniería en Administración o carrera afín.

o carrera afín. Al menos dos años de experiencia en posiciones KAE, áreas comerciales de consumo masivo o retail.

Manejo de indicadores de gestión o financieros comerciales.

Ubicación: Santiago, Región Metropolitana.

Modalidad: Presencial.

Entre los beneficios informados se encuentran seguro complementario de salud y dental, bonificación anual según resultados de la compañía, productos a valores preferenciales, convenios con gimnasios, regalos corporativos, reajuste de salario por IPC dos veces al año y programas de capacitación.

Analista Químico Especialista

En la Región del Maule también está disponible una vacante para Analista Químico Especialista, correspondiente a un reemplazo por período pre y post natal, para incorporarse al laboratorio del Centro de Investigación e Innovación de Viña Concha y Toro.

El cargo tendrá un rol ligado al desarrollo e implementación de técnicas analíticas mediante espectroscopia de emisión óptica con plasma inductivamente acoplado (ICP), utilizada para análisis elemental en distintas matrices.

Entre sus funciones estará desarrollar y ejecutar metodologías mediante plasma ICP, realizar análisis foliares y otros estudios solicitados por distintas áreas de la compañía, organizar temporadas analíticas y participar en técnicas como HPLC y GC/MS.

Requisitos principales:

Título de Químico, Ingeniero Químico, Analista Químico Universitario o carrera afín.

Universitario o carrera afín. Manejo de Plasma ICP.

Experiencia en análisis y procesamiento de muestras vegetales, requisitos excluyentes.

Inglés técnico, deseable.

Conocimientos de HPLC, GC/MS y ensayos de vida útil, no excluyentes.

Disponibilidad para trabajar por plazo fijo debido al reemplazo por licencia maternal.

Ubicación: Centro de Investigación e Innovación, Fundo Pocoa S/N, Pencahue.

Modalidad: Presencial.

Jornada: Lunes a jueves de 08:00 a 17:30 horas y viernes de 08:00 a 12:00 horas.

Para postular, debes ingresar acá.

Todo sobre Ofertas Laborales

Todo sobre Ofertas Laborales