Subsidio eléctrico: ¿Cómo se paga?

20 ag. 2026 - 09:00 hrs.

Este mes se publicaron los resultados de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico. Este beneficio otorga un descuento en la cuenta de la luz a los beneficiarios, y el monto se asigna según el número de integrantes del hogar.

De este modo, los montos se distribuyen de la siguiente manera según el número de habitantes por hogar:

Hogares de 1 integrante: $17.346 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548 .

. Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

¿Cómo se paga el Subsidio Eléctrico?

El pago del Subsidio Eléctrico se realizará en seis cuotas y corresponde a los últimos seis meses del año. Por ejemplo, si un hogar de 2 a 3 integrantes obtiene el beneficio, recibirá un descuento mensual de $3.758. Tras seis meses, el descuento totalizará los $22.548 asignados para ese tipo de hogar.

Puede revisar el desglose de este subsidio en su cuenta de luz, en la sección "Detalle de mi cuenta", bajo la glosa "Subsidio Eléctrico Ley N°21.667".

El descuento del subsidio se pagará desde septiembre de 2026, y los montos de julio y agosto se entregarán retroactivamente.

Todo sobre Subsidio Eléctrico