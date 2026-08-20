Subsidio eléctrico: ¿Cómo se paga?
Este mes se publicaron los resultados de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico. Este beneficio otorga un descuento en la cuenta de la luz a los beneficiarios, y el monto se asigna según el número de integrantes del hogar.
De este modo, los montos se distribuyen de la siguiente manera según el número de habitantes por hogar:
- Hogares de 1 integrante: $17.346.
- Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548.
- Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.
¿Cómo se paga el Subsidio Eléctrico?
El pago del Subsidio Eléctrico se realizará en seis cuotas y corresponde a los últimos seis meses del año. Por ejemplo, si un hogar de 2 a 3 integrantes obtiene el beneficio, recibirá un descuento mensual de $3.758. Tras seis meses, el descuento totalizará los $22.548 asignados para ese tipo de hogar.Ir a la siguiente nota
Puede revisar el desglose de este subsidio en su cuenta de luz, en la sección "Detalle de mi cuenta", bajo la glosa "Subsidio Eléctrico Ley N°21.667".
El descuento del subsidio se pagará desde septiembre de 2026, y los montos de julio y agosto se entregarán retroactivamente.
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