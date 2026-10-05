"Te mereces eso y mucho más!": Xephora Alvarado celebra importante adquisición tras años de trabajo

05 oct. 2026 - 10:18 hrs.

Xephora Alvarado mostró a través de sus redes sociales una importante adquisición: su primer auto, el que consiguió después de años de trabajo en Australia.

La influencer compartió una serie de registros junto a su hijo y parte de su familia para mostrar el nuevo vehículo, revelando además que todavía no sabe manejar.

“Chiquillas me compré mi primer autito, necesitábamos un upgrade de mamá, viene con chofer incluido jajaja porque aún no la sé manejar”, escribió en una publicación de Instagram.

La publicación rápidamente recibió buenos comentarios de sus cercanos y seguidores. Entre ellos estuvo su madre, quien le dedicó un especial mensaje: “Te mereces eso y mucho más! Te Amo y sigue hacia adelante que nadie la detenga, . Que Dios está con ustedes”.

Su hermana Angie Alvarado también reaccionó a la adquisición y expresó su emoción por el logro de Xephora: “Estoy tan orgullosa de ti, te amo y merecido todo lo que Dios te da, te amo siempre”.

Su nueva vida en Australia

La adquisición se produce luego de los años que Xephora Alvarado lleva trabajando en Sídney, Australia, donde se encuentra junto a su hijo y parte de la familia de su hermana Angie Alvarado.

A través de sus redes sociales, la influencer ha compartido distintos momentos de esta etapa de su vida y ahora celebró con sus seguidores la llegada de su primer auto, aunque por ahora, según contó, deberá aprender a manejar.