Gala Caldirola desmiente rumores de reconciliación con Luis Jiménez: "Hay una persona que de verdad ha sentido mucho dolor"

04 oct. 2026 - 15:15 hrs.

Gala Caldirola salió a descartar una supuesta reconciliación con Luis Jiménez, luego de que durante los últimos días comenzaran a circular rumores en redes sociales sobre un eventual acercamiento entre ambos.

Una cuenta de Instagram dedicada a la farándula difundió una publicación en la que aseguraba que a la española y al exfutbolista “los habrían visto juntos en una discoteca y ya planearían viaje al Caribe”.

La publicación se volvió viral en redes sociales, llegando hasta la propia modelo, quien decidió responder directamente para aclarar la situación. “Si lo que quieren es que lo desmienta…”, escribió inicialmente.

Luego, Gala cuestionó la forma en que se abordó el rumor y sostuvo que detrás de este tipo de publicaciones existe una persona que puede verse afectada. “Es porque no tuvieron nunca en cuenta que detrás de algo que parece gracioso o entretenido, hay una persona que de verdad ha sentido mucho dolor”, expresó.

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La española también hizo un llamado a tener mayor empatía al referirse a situaciones personales. “No sé, a veces es bueno actuar con empatía y no con picardía. Buenas noches, ¡ojalá estuviera planeando un viaje al Caribe y no en este proceso de sanar y soltar!”, señaló.

Finalmente, Gala cerró su respuesta con un comentario irónico respecto del supuesto viaje que mencionaba la publicación. “Sin duda, sería mucho más divertido”, concluyó.

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