20 nov. 2026 - 18:50 hrs.

La periodista Scarleth Cárdenas reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, noticia que compartió este viernes a través de sus redes sociales.

En una publicación de Instagram entregó detalles del proceso que ha enfrentado durante el último mes y contó que pronto comenzará las quimioterapias.

En mayo ya se había operado de otro tumor

La comunicadora explicó que, pese a haberse realizado sus exámenes de rutina en junio y obtener buenos resultados, en octubre comenzó a sentir fuertes dolores mientras se encontraba en la comuna de Torres del Paine. Tras regresar a Punta Arenas, acudió a un centro de salud, donde recibió el diagnóstico.

"En mayo fui operada de un tumor borderline en el ovario izquierdo, y en junio cumplí con todos los exámenes de rutina, todo estaba bien. Sin embargo, en octubre comencé a sentir fuertes dolores", contó.

Según detalló, el tumor mamario tiene 8 centímetros y uno de los principales riesgos es una eventual metástasis. También explicó que la enfermedad avanzó rápidamente y que ya se está preparando para iniciar el tratamiento.

"Este cáncer está siendo muy agresivo y muy doloroso, pero voy a hacer todo lo que me indique el equipo médico, partiendo por las quimioterapias", señaló.

El llamado de Scarleth Cárdenas a realizarse mamografías

Junto con dar a conocer su diagnóstico, la periodista quiso compartir su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de los controles preventivos, especialmente entre las mujeres que no acostumbran a realizarse chequeos.

"Una de cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama en su vida, pero cuando lo detectan y lo tratan a tiempo, más del 90% va a recuperar su salud. Por eso es tan importante chequearse, una mamografía anual a partir de los 40 años de edad", expresó en el video.

Por otra parte, reconoció que el diagnóstico la obligó a postergar algunos planes personales, entre ellos sus estudios y un viaje familiar a Francia que llevaba tres años preparando. "Había comprado los pasajes, incluso tenía entradas para el Finals de Pádel en Barcelona. Pero la vida ha querido otra cosa", relató.

Pese a la situación, Cárdenas manifestó que se siente tranquila y agradecida por el apoyo de sus cercanos y del equipo médico que la acompaña. "Voy a partir cortando mi pelito y voy a dar todo, pero todo de mi parte", concluyó.

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