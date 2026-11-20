20 nov. 2026 - 18:03 hrs.

Durante el reciente fin de semana, la periodista Camila Campos, más conocida como Camilísima, le confirmó a sus seguidores que se convertirá en madre junto a su pareja, el futbolista Juan Pablo Gómez.

"Sí, estoy embarazada"

A través de una publicación en Instagram en la cual compartió registros de su paso por Creamfields, la comunicadora escribió: "Los rumores son ciertos y por fin puedo gritarlo. Sí, estoy embarazada".

Además, explicó que estaba "autorizada por mi obstetra para ir un ratito a Creamfields con todos los resguardos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camilisima (@camilisima)

"Estamos felices, viviendo el proceso"

Quien también se refirió a su futuro estatus de padre fue la pareja de Camilísima, quien en una entrevista en Las Últimas Noticias (LUN) expresó la felicidad que le provocó esta bonita "sorpresa".

"La verdad es que ha sido una hermosa noticia. Estamos felices, viviendo el proceso y disfrutándolo día a día. Fue una sorpresa para ambos y lo tomamos con mucha alegría. Nos sentimos muy afortunados", relató Gómez al diario.

Eso sí, el bebé llega en un momento un tanto complicado, ya que actualmente Juan Pablo Gómez se encuentra sin equipo al ponerle un fin anticipado a su contrato con Curicó Unido debido a "temas familiares".

Todo sobre Famosos chilenos