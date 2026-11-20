20 nov. 2026 - 02:35 hrs.

¿Qué pasó?

La banda chilena Los Bunkers recibió un reconocimiento de la ciudad en donde crecieron sus integrantes.

Fueron nombrados Vecinos Ilustres de Talcahuano, distinción entregada en el marco del aniversario 262 de la comuna de la región del Biobío, y la ceremonia de los Premios Municipales 2026.

El reconocimiento fue recibido por el padre de los hermanos Mauricio y Francisco Durán, de manos del alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra.

El agradecimiento de Los Bunkers

A través de una publicación en Instagram, los músicos agradecieron el nombramiento y destacaron su relación con la ciudad.

View this post on Instagram A post shared by Los Bunkers (@losbunkersoficial)

"Nos sentimos muy honrados de recibir esta distinción de parte de la ciudad donde nacimos y vivimos tantos años, ya que siempre hemos llevado con orgullo su nombre, y el de la región, a cada rincón donde hemos cantado", expresaron.

Además, señalaron que esperan que su música siga creciendo sin perder sus vínculos con sus orígenes: "Para nosotros es importante que nuestra música no sólo siga expandiendo sus ramas y dando frutos, sino también profundizando sus raíces. Muchas gracias a todos quienes han hecho posible este maravilloso reconocimiento", concluyó.