20 nov. 2026 - 00:24 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes, un temblor de magnitud preliminar 4.7 se percibió en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 89 km al oeste de San Juan, en la provincia homónima, ubicada en Argentina. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 140 km.

Pese a que el sismo se produjo en Argentina, pudo ser percibido en el norte de Chile.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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