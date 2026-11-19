19 nov. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas del país tras un fuerte temblor ocurrido hace unos minutos en la zona centro norte.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el organismo en su sitio web.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile cifró en una magnitud de 5.1 el movimiento telúrico ocurrido a las 15:09 horas en la región de Coquimbo.

Su epicentro se ubicó a 55 km al oeste de Los Vilos y tuvo una profundidad de 26 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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