19 nov. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades y observaciones en la construcción del Puente Chacao, en la región de Los Lagos, tras realizar una auditoría a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El informe identificó problemas relacionados con retenciones de garantías, pagos por trabajos extraordinarios, aplicación de multas y retrasos en el avance de las obras. Entre los principales hallazgos, el organismo advirtió que el Fisco dejó de retener más de $5 mil millones en determinados pagos asociados al proyecto.

Las observaciones de Contraloría a la construcción del Puente Chacao

El informe reveló que, entre enero de 2024 y diciembre de 2025, la Dirección de Vialidad no aplicó la retención del 10% correspondiente a ciertos pagos por obras extraordinarias.

Esta medida debía funcionar como una garantía para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo, al no realizarse, el Estado dejó de contar con un respaldo económico superior a los $5 mil millones frente a eventuales incumplimientos.

Otra de las observaciones apunta a un pago en exceso de $84.334.699, debido a un cálculo incorrecto de un reajuste extraordinario. Según el organismo fiscalizador, se utilizaron índices que no correspondían, por lo que anunció que formulará un reparo para recuperar los recursos.

La auditoría también detectó trabajos que no se ajustaban al Proyecto Definitivo aprobado. Las bases técnicas contemplaban multas de 300 UTM por cada incumplimiento, pero Contraloría mantuvo la observación debido a que no se acreditó suficientemente la aplicación de las sanciones.

Detectan observaciones en fabricación de componentes y retrasos en las obras

El informe también puso atención en la fabricación de componentes de acero del puente en Corea del Sur, a cargo de la empresa Hyundai Engineering & Steel Industries.

Durante cinco inspecciones realizadas entre mayo de 2025 y febrero de 2026, se detectaron 67 observaciones. De ellas, 26 continuaban sin resolverse a junio de este año, pese a que algunas llevaban más de un año pendientes.

En cuanto al avance general del proyecto, al 30 de abril de 2026 la construcción registraba un progreso físico de 64,68%, mientras que lo programado para esa fecha era de 68,94%. Esto representa un retraso de 4,26 puntos porcentuales respecto de lo planificado.

El contrato para la construcción del Puente Chacao supera los $450 mil millones y esta corresponde a la novena auditoría realizada por Contraloría al proyecto.

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