19 nov. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo contra el comercio ambulante se realizó durante la mañana de este jueves en las afueras de los recintos penitenciarios Santiago 1 y la exPenitenciaría, en la comuna de Santiago. El procedimiento incluyó el retiro de toldos, carros de comida, congeladores y diversos productos que eran comercializados en la vía pública.

La intervención fue encabezada por personal municipal, en coordinación con Carabineros y equipos de seguridad, quienes desplegaron fiscalizaciones en los sectores de avenida Pedro Montt y calle Centenario. Durante el operativo también se encontraron alimentos en mal estado y alcohol de fabricación artesanal.

Retiraron toldos, alimentos y alcohol artesanal

El primer punto intervenido fue el sector de Pedro Montt, en las afueras de la exPenitenciaría, donde los funcionarios retiraron puestos de comercio ambulante. Durante el procedimiento se registraron momentos de tensión, por lo que también participó personal policial.

Entre los elementos retirados había carros de comida, toldos azules, congeladores, mercadería y alimentos que se encontraban en estado de descomposición. Además, se incautaron bebidas alcohólicas y chicha de elaboración artesanal.

El seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, señaló que parte de estos productos podrían estar destinados tanto al consumo de quienes permanecen en las afueras de los recintos como al interior de las cárceles.

"Se retiró comercio ilegal, alcohol y chicha de forma artesanal que pretendían tanto consumir las personas del exterior como el interior. Además, mercadería y alimento que estaba en situación de descomposición", indicó la autoridad.

Zona de comercio irregular e incivilidades

El mayor Gonzalo Vera, de la Segunda Comisaría de Santiago Central, calificó el procedimiento como positivo y destacó el despeje de los espacios públicos que eran utilizados para el comercio irregular.

"Un procedimiento con resultados positivos, porque se retiraron toldos, se retiraron alimentos, se retiró alcohol, comercio irregular que lleva las incivilidades a estas personas a empoderarse de un espacio que es público, un espacio que está destinado a que las personas transiten con normalidad", sostuvo.

Las fiscalizaciones también se extendieron hasta el sector de calle Centenario, en las afueras de Santiago 1, donde se realizaron controles de identidad y labores de despeje con presencia de Carabineros y equipos de orden público.

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