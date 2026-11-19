19 nov. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un conflicto a través de redes sociales habría terminado con un violento ataque incendiario en Huechuraba. La PDI detuvo a un hombre acusado de prenderle fuego a la vivienda de un amigo, quien se encontraba durmiendo junto a su familia, incluidos dos niños.

El hecho ocurrió el pasado 12 de noviembre, cuando el sujeto habría llegado hasta el inmueble, rociado combustible y posteriormente iniciado el fuego. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

Cámaras de seguridad permitieron identificar al acusado

La víctima denunció el ataque ante la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Huechuraba. La investigación quedó a cargo de esa unidad, junto con la Brigada de Homicidios Centro Norte y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar el vehículo utilizado por el presunto autor. A esto se sumó la revisión de publicaciones en redes sociales, donde la víctima habría recibido amenazas del sospechoso.

El fiscal Francisco Bravo explicó que el imputado, "provisto de un bidón con combustible con acelerante, roció la parte del antejardín de la vivienda y luego encendió con un elemento, seguramente un encendedor, el fuego que se propagó por algunas dependencias del inmueble. Afortunadamente, nadie resultó lesionado o herido".

Una discusión por redes sociales habría originado el ataque

El persecutor señaló que el hecho estaría relacionado con una amistad entre ambos, cuyo vínculo se habría deteriorado tras una discusión en redes sociales por motivos que todavía son materia de investigación.

Por su parte, el subprefecto Bernardo Veloso, de la Brigada de Investigación Criminal de Huechuraba, detalló que los detectives encontraron una imagen en las redes sociales del imputado donde aparecía un vehículo con características coincidentes con el registrado por las cámaras de vigilancia.

El sospechoso fue detenido en una vivienda de la comuna de El Bosque. En el lugar se incautaron prendas de vestir que habría utilizado durante el ataque y un bidón que sería el empleado para transportar y rociar el combustible.

Tras su captura, el hombre fue formalizado por el delito de incendio y quedó en prisión preventiva.