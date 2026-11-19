Choque múltiple y desbarrancamiento de camión de alto tonelaje en Maipú: Hay restricción de pistas
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en Américo Vespucio, en la comuna de Maipú, que mantiene restringidas las pistas central e izquierda de la calzada al poniente, a la altura del sector Primo de Rivera.
De acuerdo con el reporte de Transporte Informa, la emergencia involucró el volcamiento de un camión tipo 3/4, la colisión de tres vehículos livianos y el desbarrancamiento de un camión de alto tonelaje hacia una zanja en calle Alfonso Vial.
El accidente obligó a restringir parte de la calzada y provocó una importante congestión vehicular en el sector.Ir a la siguiente nota
Hasta el momento se desconoce la dinámica de lo ocurrido, mientras personal trabaja en el lugar para atender la emergencia y restablecer el tránsito.
El reporte no establece un horario estimado para la normalización de la circulación ni entrega rutas alternativas para evitar la congestión, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y revisar las actualizaciones oficiales.
ATENCIÓN (10:32). Se mantiene restricción de la pista central e izquierda en A. Vespucio al poniente, sector Primo de Rivera en #Maipú, debido a volcamiento de camión tipo 3/4, la colisión de tres vehículos livianos, y el desbarrancamiento de un camión de alto tonelaje hacia zanja en calle Alfonso Vial— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 19, 2026