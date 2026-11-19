19 nov. 2026 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en Américo Vespucio, en la comuna de Maipú, que mantiene restringidas las pistas central e izquierda de la calzada al poniente, a la altura del sector Primo de Rivera.

De acuerdo con el reporte de Transporte Informa, la emergencia involucró el volcamiento de un camión tipo 3/4, la colisión de tres vehículos livianos y el desbarrancamiento de un camión de alto tonelaje hacia una zanja en calle Alfonso Vial.

El accidente obligó a restringir parte de la calzada y provocó una importante congestión vehicular en el sector.

Hasta el momento se desconoce la dinámica de lo ocurrido, mientras personal trabaja en el lugar para atender la emergencia y restablecer el tránsito.

El reporte no establece un horario estimado para la normalización de la circulación ni entrega rutas alternativas para evitar la congestión, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y revisar las actualizaciones oficiales.