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Camión derriba torre de alta tensión y provoca desvío en la Ruta 5 Norte

¿Qué pasó?

La noche de este domingo un accidente de tránsito en que un tractocamión colisionó con una torre de alta tensión, provocando su caída sobre las calzadas de la ruta.

Según informó Carabineros, el accidente ocurrió en el kilómetro 46.5 dirección al sur de la Ruta 5 Norte, a altura del sector El Runge, en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana.

Según la versión entregada por el conductor al personal policial, se habría reventado un neumático del tractocamión, por lo que perdió el control del camión cargado con granos e impactó a la torre de alta tensión ubicada a un costado de la ruta.

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Desvíos a raíz del accidente

A raíz de esta emergencia se produjeron desvios en ambos sentidos de la Ruta 5 Norte:

  • Desvío dirección norte: Ruta 5 Norte Km. 40, Til Til.
  • Desvío dirección sur: Ruta 5 Norte salida Rungue, Km. 54.

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 El conductor fue atendido por personal médico, y se mantiene consciente y sin riesgo vital, mientras que Bomberos se encuentra realizando diligencias el lugar del accidente.

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