19 nov. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una banda delictual conocida como "Los Miserables" fue parcialmente desarticulada en la región de Valparaíso, tras ser vinculada con cerca de 15 robos a viviendas durante 2026.

La agrupación estaba integrada principalmente por adolescentes de entre 14 y 17 años, además de adultos, y tenía su origen en Playa Ancha. Una de sus particularidades era que sus integrantes grababan videos dentro de las casas que asaltaban, mostrando las especies sustraídas y jactándose de sus delitos.

Así operaba la banda "Los Miserables"

La organización realizaba vigilancias para identificar sus objetivos y actuaba con violencia. En algunos casos, las víctimas eran amarradas con elementos plásticos y resultaban lesionadas.

Los delitos se extendieron por Curauma, Forestal, Viña del Mar, Valparaíso y María Pinto. Entre las especies sustraídas había joyas, dinero, artículos electrónicos y vehículos.

La investigación de la PDI y el Ministerio Público, encabezada por el fiscal Germán Cruz Maturana, permitió concretar seis detenciones tras allanamientos en siete domicilios.

El líder cumplió 17 años durante su formalización

Cuatro de los detenidos estarían vinculados directamente con la banda: tres menores de edad y un adulto de 21 años, hermano de un adolescente identificado como líder de la organización.

Este último cumplió 17 años el mismo día de su formalización. Su hermano fue el único de los cuatro integrantes que quedó en prisión preventiva. Los otros dos adultos detenidos fueron investigados por hechos distintos y no quedaron en prisión preventiva.

Entre las evidencias incautadas figuran vestimentas utilizadas en los robos, relojes, oro, destornilladores y cuatro armas eventualmente de fuego. También se encontraron fotografías en los celulares de los adolescentes en las que se les ve con dinero, armamento y vehículos que no les pertenecían.

Hasta ahora, hay siete robos acreditados, aunque se investigan cerca de 15 durante este año. Los detenidos fueron formalizados por delitos como robo con intimidación, robo en lugar habitado, receptación, porte de munición, microtráfico y asociación criminal.

La investigación continúa, ya que otros dos presuntos integrantes de la banda permanecen con órdenes pendientes de captura.