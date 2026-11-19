19 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Perder el carnet de identidad, sufrir un robo o tener el documento dañado puede convertirse en un problema al momento de realizar distintos trámites. Sin embargo, el Registro Civil dispone de alternativas para solicitar una nueva cédula de identidad por internet, sin necesidad de iniciar el proceso presencialmente.

Se trata de dos procedimientos diferentes: la renovación online, que se realiza a través del sitio web del Registro Civil, y la reimpresión, que se puede solicitar mediante la aplicación Registro e Identidad, disponible gratuitamente para teléfonos Android y iOS.

Cada alternativa tiene requisitos específicos, por lo que es importante conocer cuál corresponde según la situación de cada persona.

¿Cómo solicitar la reimpresión del carnet de identidad por internet?

Si perdiste tu cédula, te la robaron o está dañada, puedes solicitar una reimpresión mediante la aplicación Registro e Identidad.

Este procedimiento permite obtener un nuevo documento manteniendo los datos personales, la fotografía y la fecha de vencimiento de la última cédula vigente. La única modificación será el número del documento.

¿Cuáles son los requisitos para reimprimir la cédula?

Para solicitar la reimpresión por internet, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Haber tenido más de 16 años al momento de la última solicitud.

Tener la cédula vigente por más de 30 días.

Que la emisión del documento robado o extraviado sea igual o posterior a septiembre de 2013.

Contar con un teléfono compatible con la aplicación: iOS 13 o Android 10 como versiones mínimas, y hasta iOS 15 o Android 12, según los requisitos informados.

Paso a paso para reimprimir el carnet mediante la aplicación

Para realizar el trámite, se debe descargar la aplicación Registro e Identidad, disponible gratuitamente en Google Play y App Store, y seguir estas instrucciones:

Ingresar el RUT sin puntos ni guion.

Indicar el primer nombre de la madre.

Digitar la comuna de domicilio particular declarada en el último trámite realizado en el Registro Civil.

Esperar el código de verificación que será enviado al correo electrónico registrado en la aplicación.

que será enviado al correo electrónico registrado en la aplicación. Ingresar el código antes de que transcurran tres minutos desde su envío.

Indicar el motivo de la solicitud y seleccionar la comuna donde se retirará el documento.

el documento. Registrar un correo electrónico para recibir la notificación cuando el carnet esté disponible.

Realizar la verificación facial siguiendo las instrucciones de la aplicación.

Pagar el valor correspondiente a la reimpresión.

En caso de no tener acceso al correo electrónico que aparece en la aplicación, se puede solicitar su actualización llamando al 600 370 2000.

El costo de este procedimiento es de $3.820 para personas chilenas y $4.270 para personas extranjeras.

El plazo máximo de entrega es de ocho días hábiles en la oficina seleccionada. Para retirar el nuevo documento, se realizará una verificación biométrica.

¿Cómo renovar la cédula de identidad por internet?

Si tu carnet está vencido o necesitas renovarlo, también puedes realizar la solicitud a través del sitio web del Registro Civil. Sin embargo, esta alternativa tiene requisitos diferentes a los de la reimpresión.

Para acceder a la renovación online se debe:

Tener nacionalidad chilena.

Ser mayor de 16 años.

Contar con ClaveÚnica.

Tener una cédula cuya fecha de emisión no supere los ocho años.

No mantener otra solicitud de renovación en curso.

El documento obtenido mediante este procedimiento conservará los mismos datos registrados en la última solicitud, pero tendrá una nueva fecha de vencimiento y un número de documento diferente.

Además, la cédula renovada por internet tendrá una vigencia de tres años, mientras que la renovación presencial contempla ocho años.

Paso a paso para renovar el carnet en el sitio del Registro Civil

Las personas que cumplan con los requisitos pueden solicitar la renovación siguiendo estas instrucciones:

Ingresar al sitio web del Registro Civil. Leer y aceptar los términos y condiciones, haciendo clic en "Enviar". Escribir el RUT y la ClaveÚnica. Luego, seleccionar "Continuar". Elegir la región y la oficina donde se retirará el documento. Hacer clic en "Pagar" y cancelar el valor de la cédula mediante tarjeta de débito o crédito.

Una vez completado el procedimiento, la solicitud de renovación quedará ingresada. Cuando el nuevo carnet esté disponible, se enviará una notificación al correo electrónico registrado para que la persona pueda acudir a retirarlo en la oficina seleccionada.

En este caso, la entrega del documento contempla una comprobación de identidad mediante huellas digitales.

De esta manera, quienes hayan perdido su cédula de identidad, hayan sido víctimas de un robo o necesiten renovar el documento por vencimiento cuentan con alternativas para iniciar el trámite por internet, dependiendo de su situación y de los requisitos que cumplan.

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