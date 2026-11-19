19 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Si estás preparando un viaje al extranjero, hay un documento que no puedes dejar para último minuto: el pasaporte. En Chile, obtenerlo requiere realizar una solicitud presencial y cumplir algunos pasos.

¿Cómo solicitar el pasaporte?

El trámite se efectúa en las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación. Para comenzar, debes reservar una hora en una de sus sucursales habilitadas.

El día de la atención tendrás que presentarte con tu cédula de identidad vigente. Allí se tomarán tus datos personales y biométricos para confeccionar el documento.

Una vez realizado el trámite, el pasaporte debe ser retirado siguiendo las indicaciones que entregue el Registro Civil. Es importante considerar los plazos de entrega antes de fijar la fecha del viaje.

Para conocer el estado de tu solicitud, puedes ingresar al siguiente link.

¿Cuánto cuesta el trámite?

Actualmente, el pasaporte chileno tiene un costo de $69.660 para el documento de 32 páginas y de $69.740 para el de 64 páginas.

El documento tiene una vigencia de 10 años. Sin embargo, contar con pasaporte no significa que puedas ingresar automáticamente a cualquier país: algunos destinos exigen visa u otros requisitos.

Por eso, antes de viajar es recomendable verificar las condiciones de ingreso del país que visitarás, además de revisar que tu pasaporte tenga la vigencia exigida.

Para más detalles, comunícate con el teléfono del Registro Civil: 600 370 2000.

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