19 nov. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención en una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en China, luego de que fuera captado con los ojos cerrados mientras hablaba el mandatario anfitrión, Xi Jinping.

Las imágenes muestran al jefe de Estado estadounidense aparentemente a punto de quedarse dormido durante la intervención del presidente chino, lo que generó comentarios sobre su participación en el encuentro.

Sin embargo, no sería la primera vez que el mandatario es captado en una situación similar.

Anteriormente, también se han registrado imágenes suyas con los ojos cerrados durante una reunión de gabinete, en la corte de Nueva York y en una ceremonia conmemorativa del 11 de septiembre.

Durante el análisis de las imágenes, también se mencionó la intensa agenda internacional que ha mantenido Trump, quien ha realizado una gira por distintos países de Asia, entre ellos Vietnam, China y Japón, además de los cambios de horario asociados a sus desplazamientos.

La escena también volvió a poner sobre la mesa los comentarios relacionados con la salud del mandatario, considerando su avanzada edad.

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