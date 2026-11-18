18 nov. 2026 - 17:30 hrs.

Cuanto más pelo se pierde, menos falta hace un peine. ¿O no? Puede que esa lógica tenga los días contados gracias a un equipo de investigadores de la Universidad de Beihang, en Pekín (China), que ha decidido darle una nueva utilidad a este objeto cotidiano. Su propuesta es un peine experimental que, en lugar de limitarse a desenredar el cabello, podría ayudar a recuperarlo.

Lo han bautizado Detangle, que significa "desenredar" en inglés. El nombre parece un guiño a Tangled (Enredados), la película de Disney sobre Rapunzel. Y aunque las melenas de cuento todavía quedan lejos, el peine ya ha dado una sorpresa en el laboratorio.

En el experimento, los ratones tratados con el sistema completo de Detangle mostraron un recrecimiento capilar mucho mayor en la zona estudiada que los que recibieron minoxidil, uno de los medicamentos más utilizados contra la caída del cabello. Eso sí, el dispositivo todavía no se ha probado en personas.

Alopecia androgenética, un problema global

Detrás del experimento hay un problema de grandes dimensiones, ya que, según los investigadores, afecta a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo. Se trata de la alopecia androgenética, la forma más común de pérdida progresiva del cabello y el objetivo del estudio publicado este 3 de noviembre en Nature Communications.

Como explica New Atlas, en este tipo de calvicie ciertos folículos son especialmente sensibles a la dihidrotestosterona (DHT), una hormona que, con el tiempo, les va restando capacidad para producir cabello. El resultado es un pelo cada vez más fino y corto.

Frenar ese proceso, sin embargo, no es nada sencillo. Uno de los principales obstáculos es conseguir que los tratamientos tópicos lleguen hasta los folículos, y, según Gizmodo, solo una pequeña parte del minoxidil que se aplica sobre el cuero cabelludo consigue penetrar hasta donde debe actuar.

A eso se suma que las fórmulas tópicas pueden resultar incómodas para algunos usuarios, mientras que el minoxidil en comprimidos puede provocar la aparición de vello en zonas no deseadas. Y, pese a todo, no todas las personas responden al tratamiento.

Las alternativas tampoco son perfectas. The Independent apunta que el minoxidil puede tardar hasta un año en dar resultados y que hay que seguir usándolo para conservarlos. La finasterida, otro medicamento contra la caída del cabello que se administra por vía oral, puede provocar efectos secundarios como disfunción eréctil o depresión. El trasplante capilar, por su parte, puede resultar invasivo y costoso.

Cómo funciona el peine Detangle

Ahí es donde Detangle podría marcar la diferencia. Aunque a simple vista parece un peine cualquiera, sus púas tienen distintas alturas e incorporan electrodos y pequeños depósitos de sustancias terapéuticas. Al deslizarlo sobre la piel, la elevan ligeramente y emiten impulsos eléctricos que ayudan a que las moléculas penetren en capas más profundas y, de paso, estimulan los folículos pilosos.

Buena parte del secreto estaría en la disposición de las púas, que, según recoge Science Alert, permite generar un campo eléctrico 2,63 veces más intenso que con una disposición de púas alineadas. Pero la ventaja no se queda ahí.

Según describen los investigadores en su estudio, esta configuración permite que el campo eléctrico llegue hasta una profundidad aproximadamente nueve veces mayor en la zona de los folículos que con las aplicaciones externas convencionales.

Pero la electricidad es solo una parte de la estrategia. En el experimento, los pequeños depósitos de las púas contenían dos moléculas terapéuticas con funciones distintas. Una era un plásmido con instrucciones para producir VEGFA, una proteína que favorece la formación de vasos sanguíneos alrededor de los folículos. La otra era un ARNip dirigido contra SRD5A2, con el que se buscaba reducir la producción de DHT.

Resultados en ratones

Para ponerlo a prueba, los investigadores afeitaron el lomo de ratones machos y les administraron testosterona con el objetivo de simular la alopecia androgenética. Tras 28 días, las diferencias fueron llamativas. Según informa Science Alert, los animales sin tratar apenas recuperaron el 1 % del pelo. La estimulación eléctrica de Detangle, utilizada sin las moléculas terapéuticas, elevó esa cifra hasta alrededor del 40 %, todavía por debajo del 50 % conseguido con finasterida y del 70 % con minoxidil.

Pero los resultados dieron un salto cuando los investigadores combinaron la estimulación eléctrica con las dos moléculas experimentales. El sistema completo de Detangle alcanzó un recrecimiento capilar del 97,85 % en la zona estudiada, según Science Alert.

Y los investigadores fueron más allá de medir cuánto pelo había crecido. Al examinar los tejidos, encontraron folículos más activos y una mejor circulación sanguínea en la zona tratada, según recoge New Atlas.

Aun así, los resultados no bastan para hablar de una cura para la calvicie. Habrá que comprobar en personas si el dispositivo es seguro y eficaz, cuánto duran sus efectos y qué implicaría utilizarlo de forma repetida.

Así que, por ahora, Detangle sigue siendo experimental. Y antes de convertirse en un tratamiento, le queda un nudo bastante más difícil de desenredar que los del cabello.