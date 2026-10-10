Descubriendo el mundo invisible con Carla Hermann: Charla gratuita para estudiantes mujeres de enseñanza media

10 oct. 2026 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

La divulgadora científica, Carla Hermann, reciente ganadora del Quantum Educator and Mentor Award 2026, dictará una charla magistral para estudiantes mujeres desde 1.º a 4.º medio en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

En su cátedra les contará a las estudiantes su trayectoria en el mundo STEM y las introducirá al mundo cuántico con su nuevo libro, "El mundo invisible: una aventura cuántica".

Además, la jornada contempla talleres prácticos en diferentes laboratorios de la Facultad y recorridos guiados por las instalaciones del Campus Beauchef.

La actividad busca acercar a estudiantes mujeres al mundo de las ciencias, con especial atención a la física cuántica, materia que no es tratada con frecuencia en el día a día, pero que está muy presente en nuestra cotidianeidad.

Al respecto, la Dra. Carla Hermann destaca el valor de democratizar este tipo de conocimientos desde edades tempranas: "La mecánica cuántica suele percibirse como algo lejano, complejo y reservado exclusivamente al mundo académico. Sin embargo, la realidad es que nuestros niños y nuestras niñas crecerán en un mundo en el que la mecánica cuántica —y probablemente también la inteligencia artificial— estará presente de manera transversal en muchísimas disciplinas. Estos conceptos serán cada vez más importantes para comprender y construir el futuro.

Por eso, el objetivo de esta charla es, por un lado, encender la curiosidad y acercar la ciencia de una manera entretenida y accesible; y, por otro, romper estereotipos de género y mostrarles especialmente a las niñas y jóvenes que la ciencia es una aventura apasionante, que está al alcance de todas y que también puede ser un lugar para ellas.

"Quiero que entiendan que, independientemente de la disciplina que elijan en el futuro, probablemente necesitarán comprender y relacionarse de alguna manera con conceptos de mecánica cuántica. Y, sobre todo, que ellas también pueden ser protagonistas de ese futuro", destacó la académica.

Por su parte, el encuentro se perfila como una experiencia inmersiva para que las escolares experimenten de cerca la vida universitaria y el trabajo en laboratorios de primer nivel. Durante los recorridos, las participantes podrán interactuar con académicas, investigadoras y estudiantes de la facultad, conociendo de primera mano las oportunidades y desafíos que ofrece la carrera científica.

La instancia es totalmente gratuita y solo requiere inscripción previa mediante el formulario alojado en el QR de la imagen.

Datos prácticos de la actividad