"Probabilidad de tormentas eléctricas": Alejandro Sepúlveda pronostica cuatro nuevos días con precipitaciones en la RM

10 oct. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó una actualización del pronóstico para el resto de la jornada y los días que están por venir en la Región Metropolitana.

Cuatro nuevos días con precipitaciones en la RM

De acuerdo a su reporte, las precipitaciones volverán a hacer de las suyas en la capital, ya que un nuevo sistema frontal arribará inminentemente a la zona central del país.

Para el resto de este sábado se espera que los cielos continúen cubiertos en la ciudad de Santiago, condición que, según el comunicador, se repetirá el domingo con "abundante nubosidad".

Sin embargo, eso no es todo, porque mañana también se espera la "probabilidad en la tarde de algunos chubascos, especialmente desde el centro hacia el oriente de la capital", con extremas de 11 y 20°.

Ya el día lunes, Sepúlveda explicó que las precipitaciones serán más generalizadas en la RM, indicando que "no se descarta la probabilidad de tormentas eléctricas". Para esa jornada, los termómetros oscilarán entre los 10 y 16°.

Finalmente, el pronóstico indica que las tormentas eléctricas también podrían desarrollarse el día martes con extremas de 8 y 17°, mientras que el día miércoles se esperan temperaturas de entre 8 y 20° en un día en el que, tras algunas precipitaciones, volverá a brillar el sol.

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