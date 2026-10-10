"Corriente en chorro": DMC emite alerta y aviso por cuatro días con vientos de hasta 100 km/h en sectores de cuatro regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" y un aviso por "viento normal a moderado" para sectores de cuatro regiones. La intensidad del fenómeno podría llegar hasta los 100 km/h.
Alerta por viento moderado a fuerte
La alerta del organismo se origina en una "corriente en chorro" y estará vigente entre la tarde del lunes 12 y la madrugada del miércoles 14 de octubre en sectores de la región de Antofagasta. Además, la DMC advirtió por el "desarrollo de tormentas de arena".
Región de Antofagasta
- Cordillera Costa: 80-100 km/h (martes 13) y 80-100 km/h (miércoles 14).
- Precordillera Occidental: 80-100 km/h (lunes 12) y 80-100 km/h (martes 13).
- Precordillera Alto Loa: 80-100 km/h (lunes 12) y 80-100 km/h (martes 13).
- Precordillera Salar: 60-80 km/h (lunes 12) y 60-80 km/h (martes 13).
- Cordillera: 80-100 km/h (lunes 12), 80-100 km/h (martes 13) y 80-100 km/h (miércoles 14).
Aviso por normal a moderado
La alerta anterior se complementa con un aviso originado por la misma "corriente en chorro"; sin embargo, este estará vigente entre la tarde del domingo 11 y la noche del miércoles 14 de octubre en sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Cabe destacar que Meteorología también advirtió en este aviso por la "probabilidad de tormentas de arena".
Región de Arica y Parinacota
- Cordillera: 50-70 km/h (domingo 11), 50-70 km/h (lunes 12), 50-70 km/h (martes 13) y 50-70 km/h (miércoles 14).
Región de Tarapacá
- Cordillera: 50-70 km/h (domingo 11), 50-70 km/h (lunes 12), 50-70 km/h (martes 13) y 50-70 km/h (miércoles 14).
Región de Antofagasta
- Cordillera Costa: 60-80 km/h (lunes 12).
- Precordillera Occidental: 60-80 km/h (domingo 11) y 60-80 km/h (miércoles 14).
- Precordillera Alto Loa: 60-80 km/h (domingo 11) y 60-80 km/h (miércoles 14).
- Precordillera Salar: 40-60 km/h (domingo 11) y 40-60 km/h (miércoles 14).
- Cordillera: 60-80 km/h (lunes 12).
Región de Atacama
- Cordillera: 60-80 km/h (domingo 11), 70-90 km/h (lunes 12), 70-90 km/h (martes 13) y 60-80 km/h (miércoles 14).
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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