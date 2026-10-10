Meteorología emite aviso de probables tormentas eléctricas en sectores de ocho regiones del país

10 oct. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" en sectores de ocho regiones del país.

El fenómeno que responde a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica", la que irá desde la tarde de mañana domingo 11 de octubre hasta la noche del martes 13.

En el reporte se hace una observación sobre la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".

Zonas afectadas

Atacama: Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera y Cordillera. Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera. Valparaíso: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. O'Higgins: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

Todo sobre Megatiempo