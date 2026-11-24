24 nov. 2026 - 08:09 hrs.

Este martes se confirmó a Meganoticias que a los 98 años falleció la reconocida actriz chilena Delfina Guzmán, recordada por sus papeles en teleseries como "Estúpido Cupido", "Sucupira", "Romané", "El Circo de las Monitini", entre otros.

Durante su trayectoria, Guzmán también trabajó como directora de teatro y escritora. Actualmente, era presidenta honorífica del directorio de la Fundación Teatro a Mil.

Su último trabajo fue en "Ciudad", tarea realizada junto a su hijo Juan Cristóbal Meza. El film nació en pandemia y se filmó en Plaza de Armas, La Vega y La Moneda.

De todas formas, la actriz se mantenía vigente. En septiembre del 2024 fue entrevistada en el podcast "Expertas en nada", donde sorprendió recitando un conocido monólogo de Hamlet, completamente en inglés.

Guzmán, asimismo, marcó la historia del teatro chileno al ser una de las piezas angulares del Teatro Ictus, entidad que ha marcado a varias generaciones del país. De hecho, dicha compañía fue fundada en 1955, siendo la entidad independiente de más larga duración en el país.

Premios y distinciones

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en el teatro y la televisión. Entre ellos destacan el Premio Caupolicán, el Laurel de Oro, el Premio de la Crítica del Círculo de Críticos del Arte y el Premio APES.

En 1983 obtuvo el reconocimiento a Mejor Actriz Extranjera en el Festival de Teatro de Caracas. Posteriormente, en 2000, recibió la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile; en 2007, la Medalla de Honor del Senado, y en 2010, la Medalla Bicentenario de la Municipalidad de Santiago.

Su legado también fue destacado en 2006, cuando fue elegida como la tercera mejor actriz chilena de todos los tiempos en una votación organizada por Chile Elige.

A estos reconocimientos se suma el Premio Caleuche a la Trayectoria, que recibió en 2019.

Más recientemente, en 2025, la encuesta de Cadem la ubicó en el primer lugar de un listado de las mejores actrices de la historia de Chile, seguida por Claudia Di Girolamo.