23 nov. 2026 - 19:30 hrs.

Ignacia Michelson es una de las figuras más seguidas de la farándula actual, por lo que cada uno de sus movimientos no logra pasar desapercibido en las redes sociales, en donde cultiva millones de seguidores.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram aparece bailando en un video que acompañó con la descripción: "No sé si estoy construyendo la empresa de mis sueños o financiando la crisis existencial más cara de mi vida".

Sin embargo, más allá del contenido, el registro generó una serie de comentarios negativos sobre su aspecto físico.

"El mal que pueden causar"

Cansada de esta situación, la actual Miss Grand Chile decidió enfrentar a sus críticos en una historia que subió horas más tarde en la misma red social.

"¡Qué onda la gente opinando de mi cuerpo! Imagínate siempre contar que sufro T.A. (trastorno alimenticio) y la gente mala, porque es maldad, empiece a comentar", sostuvo en su descargo.

"Me imagino a personas que sí le afectan los comentarios, el mal que pueden causar", recriminó a modo de cierre en la publicación.

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